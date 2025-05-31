Стали известны шансы Байдена на выздоровление от рака простаты

31 мая 2025, 05:38

Биолог Баранова: шансы на успешное лечение Байдена от рака простаты ненулевые

Джо Байден (Фото: кадр из трансляции Youtube-канала The Biden White House)

Доктор биологических наук и профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова оценила шансы на выздоровление экс-президента США Джо Байдена. Надежда на выздоровление от рака простаты у него ненулевая, заключила она в интервью «Ленте.ру».





Эксперт уточнила, что рак простаты у большинства мужчин диагностируется именно в преклонном возрасте. С лечением часто советуют не торопиться — особенно когда речь об агрессивной терапии.



Баранова отметила, что один из методов лечения предполагает восстановление локального иммунитета при наличии сильной мутационной нагрузки в опухоли.





Байден впервые высказался об обнаруженном у него раке простаты

«Если у пациента в опухоли имеется сильная мутационная нагрузка, а локальный иммунитет по отношению к опухоли подавлен, то можно попытаться восстановить его работу», — объяснила она.