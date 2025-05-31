Стали известны шансы Байдена на выздоровление от рака простаты
Биолог Баранова: шансы на успешное лечение Байдена от рака простаты ненулевые
Доктор биологических наук и профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова оценила шансы на выздоровление экс-президента США Джо Байдена. Надежда на выздоровление от рака простаты у него ненулевая, заключила она в интервью «Ленте.ру».
Эксперт уточнила, что рак простаты у большинства мужчин диагностируется именно в преклонном возрасте. С лечением часто советуют не торопиться — особенно когда речь об агрессивной терапии.
Баранова отметила, что один из методов лечения предполагает восстановление локального иммунитета при наличии сильной мутационной нагрузки в опухоли.
Байден впервые высказался об обнаруженном у него раке простаты
«Если у пациента в опухоли имеется сильная мутационная нагрузка, а локальный иммунитет по отношению к опухоли подавлен, то можно попытаться восстановить его работу», — объяснила она.Однако Баранова подчеркнула, что в некоторых случаях оказать эффективную помощь 82-летнему пациенту будет сложно. Оптимальные схемы терапии работают лучше у молодых людей, хотя шансы на успех для пожилых пациентов сохраняются.