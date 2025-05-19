Трамп ответил на новость о диагностированном у Байдена раке простаты

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с сообщениями о диагностированном у Джо Байдена агрессивном раке простаты и пожелал ему скорейшего выздоровления.
В своем посте в социальной сети Truth Social он, вместе с супругой Меланией Трамп, направил семье Байдена теплые пожелания, подчеркнув надежду на успешное лечение.
Читайте также:
«Увлеченно душат сами себя»: Пушков указал на самонадеянность Европы и ее планов по новым санкциям против РФ
В Госдуме предложили снять ограничения с доплат пенсионерам
«Против меня сделали травлю в РФ»: Верка Сердючка спорит, что не говорила испортившую ей карьеру фразу «Раша, гудбай»
«Меланья и я опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл (Байден) и семье, а Джо желаем скорейшего и успешного выздоровления», — написал американский лидер.В пятницу (16 мая) у Байдена нашли метастазы в кости и диагностировали рак. Ранее сообщалось, что заболевание 82-летнего политика должно поддаться терапии, и есть надежда на успех в лечении.
Читайте также:
«Увлеченно душат сами себя»: Пушков указал на самонадеянность Европы и ее планов по новым санкциям против РФ
В Госдуме предложили снять ограничения с доплат пенсионерам
«Против меня сделали травлю в РФ»: Верка Сердючка спорит, что не говорила испортившую ей карьеру фразу «Раша, гудбай»
Мария Моисеева