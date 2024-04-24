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Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ обвинил США в лицемерии

Генерал ВСУ обвинил США в лицемерии из-за призыва не бить по российским НПЗ
24 апреля 2024, 19:01
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший заместитель начальника генштаба Вооружённых Сил Украины Игорь Романенко обвинил США в лицемерии из-за призывов Вашингтона не наносить удары по энергоинфраструктуре РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что атаки Киева на российские НПЗ несут угрозу для ситуации в мировой энергетике. Он призвал Киев прекратить подобные действия.

«Мы должны просто смотреть, как они (в Америке) ведут себя с таким лицемерием, с двойными стандартами, и приветствовать их предложения?», — заявил он.



По мнению Романенко, нежелание США предоставить Киеву некоторые ракеты и истребители усложняет для Украины возможность установления контроля над территориями, которые они потеряли.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов. По словам американского лидера, данный закон сделает Америку и мир более безопасным, а также продолжит лидерство Штатов в мире. Байден отметил, что отправка помощи Киеву начнется в ближайшее время.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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#сша
#помощь
#киев
#байден
Лукашенко назначен председателем Всебелорусского народного собрания
24 апреля 2024, 19:02

Фото: сайт Кремля

Президента Белоруссии Александра Лукашенко избрали председателем Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом сообщил председатель Центризбиркома республики Игорь Карпенко.
Отмечается, что Лукашенко был единственным кандидатом на этот пост. Его назначили главой делегаты собрания.

Пост заместителя председателя ВНС занял помощник президента, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель наук Республики Беларусь Александр Косинец.

Ранее глава государства подчеркнул, что в настоящее время Белоруссию удаётся уберечь от войны. По его словам, покинувшая страну оппозиция, пытается разжечь конфликт и «позвать» в республику иностранные войска.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#пост
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«Долги на сто лет вперёд»: в Госдуме рассказали о плате Украины за «щедрость» США
Депутат Белик: Украина из-за помощи Запада увязла в долгах на сто лет вперёд
24 апреля 2024, 18:48

Фото: iStock/Andrii Atanov

Украина заплатит непомерную цену за военную помощь США, поскольку она фактически увязла в долгах на сто лет вперёд. Об этом сообщил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.
Сегодня стало известно, что президент США Джо Байден подписал закон о выделении помощи Украине и другим союзникам. Вашингтон в ближайшие часы начнёт поставлять новые партии вооружения для ВСУ. В частности, будут отправлены снаряды для ПВО, артиллерия, бронетехника и ракетные системы.

Белик подчеркнул, что Запад никогда не помогает безвозмездно, поскольку в любом случае придерживаются собственных интересов. Поэтому теперь Украина погрязла в долгах. А поскольку у неё вряд ли в ближайшие годы будут деньги, расплачиваться придётся предприятиями, плодородными землями, полезными ископаемыми. Депутат даже предположил, что украинская земля может стать захоронением токсичных и радиоактивных отходов.

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#сша
#украина
#помощь
#финансирование
#госдума
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Байден подписал утвержденный ранее Конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине
Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США
24 апреля 2024, 18:19

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Об этом Байден сообщил в своем телеобращении.
Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

По словам американского лидера, данный закон сделает Америку и мир более безопасным, а также продолжит лидерство Штатов в мире. Байден отметил, что отправка помощи Киеву начнется в ближайшее время.

Уточняется, что Вашингтон отправит Украине боеприпасы для системы противовоздушной обороны, артиллерии, ракетных систем, а также бронетехнику.

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#сша
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#байден
#украина
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Планы Макрона по отправке войск на Украину объяснили
Украинский юрист Калиниченко: Макрон хочет французский ВПК на Украине
24 апреля 2024, 18:06

Фото: сайт Кремля

Украинский юрист-международник Александр Калиниченко заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет разместить свой военно-промышленный комплекс (ВПК) на Украине. Об этом Калиниченко сообщил в интервью Liga.net.
По мнению украинского юриста, это объясняет заявления Макрона о возможной отправке французских войск на Украину. Калиниченко отметил, что Франция намерена наращивать тренировочные миссии украинских войск.

Он добавил, что в настоящее время французов на уровне Европейского союза учат в Польше и Германии. Калиниченко заключил, что французские объекты могут быть размещены в западных регионах Украины.

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.

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#военные
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Стало известно, когда начнутся испытания российского «Рокота»
МО РФ: испытания ракет «Рокот» начнутся в конце 2024 года
24 апреля 2024, 17:32

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Запуски конверсионных легких ракет «Рокот» начнутся в конце 2024 года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса «Рокот», — сказал министр.

Он отметил, что испытания планируется начать в декабре этого года.

Ранее сообщалось, что две бригады ВСУ оставили свои позиции на восточном фронте за последние несколько недель. Командир 47-й бригады ВСУ Николай Мельник сообщил, что в ходе ротации 115-я бригада должна была занять место его подразделения, однако часть их военных просто сбежала. Ранее аналогичная ситуация произошла в 67-й механизированной бригаде ВСУ, участвовавшей в боевых действиях недалеко от Часова Яра. Там произошёл внутренний конфликт, в результате которого часть бойцов сбежала.

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#сво
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Швеция готовится к войне из-за конфликта на Украине
Bloomberg: Швеция готовится к войне из-за украинского конфликта
24 апреля 2024, 17:30

Фото: iStock/johan_h

Швеция готовится к войне из-за украинского конфликта и готовит к защите свою критическую инфраструктуру. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Журналисты издания обратили внимание на законсервированную электростанцию Uniper SE недалеко от пролива Эресунн. Изначально её планировали демонтировать и продать за границу. Но сейчас планы резко изменились, и рассматривается возможность возобновления производства электроэнергии.

Главком ВС Швеции Микаэль Байден заявил, что огромную роль для армии в настоящее время играет поддержка со стороны гражданской обороны. Также он добавил, что предстоит масштабная работа.

Отмечается, что власти Швеции опасаются возможных ударов по объектам критической инфраструктуры. В связи с этим они формируют дополнительную систему электроснабжения, уделяя этому аспекту больше внимания, чем укреплению армии.

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#швеция
#украина
#война
#энергетика
#опасность
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«Чё так мало-то?»: Путин отчитал чиновников за помощь пострадавшим от паводков
Путин отчитал чиновников за недостаточную помощь пострадавшим от паводков
24 апреля 2024, 17:16

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин упрекнул чиновников в низком проценте удовлетворённых заявок на получение материальной помощи от жителей, пострадавших от паводков в российских регионах.
«В Оренбургской области, как вы написали, принято более 400 тыс. заявлений пострадавших граждан на оказание помощи, а выдано 46 тысяч, чуть больше процентов. Что так мало-то?», — поразился глава российского государства в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводка.

По словам президента, с остальных пострадавших регионах сложилась аналогичная ситуация.

При этом Владимир Путин отметил, что сил для ликвидации последствий стихийного бедствия в регионах достаточно. Он заявил, что на местах происшествия слаженно действуют силовики, правоохранители, а также добровольцы и волонтёры.

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#владимир путин
#оренбургская область
#паводок
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Стали известны преимущества ЗРК «Панцирь»
Военный эксперт Александров рассказал о преимуществах ЗРК «Панцирь»
24 апреля 2024, 16:49

Фото: iStock/vadimrysev

Главным достоинством ЗПРК «Панцирь» оказалась большая эффективность в уничтожении боевых дронов. Об этом пишет издание «Правда.Ру» со ссылкой на эксперта в области вооружений Михаила Александрова.
По информации издания, они уничтожают комплексы не только своими ракетами, а еще и пушечным огнём.

«Они эффективно борются с такими небольшими дронами кустарного производства. Ракеты там недорогие используются. И иногда просто сбиваются эти дроны пушечным огнём», — сообщил он.

Отмечается, что стоимость использования боекомплекта у него не высокая. Работает он по малым целям.

В ходе спецоперации и активного применения БПЛА встал вопрос об экономической эффективности. Оказалось, что средства поражения в сотни раз дешевле, чем средства их уничтожения. Он отметил, что эти комплексы показали свою эффективность ещё в Сирии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Российским бойцам, действующим в зоне специальной военной операции (СВО), постоянно приходится учитывать применение FPV-дронов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#сво
#вс рф
#ракеты
#пво
#дроны
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Шойгу проверил ход модернизации инфраструктуры космодрома Плесецк
24 апреля 2024, 16:41

Фото: iStock/vadimrysev

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках визита на космодром Плесецк проинспектировал ход строительства и модернизации инфраструктуры космодрома. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что Шойгу проверил комплекс подготовки к пуску модулей ракет-носителей космического ракетного комплекса «Ангара». В военном ведомстве добавили, что министр обороны РФ также проинспектировал залы сборки тяжелых и легких ракет-носителей.

Замглавкома ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко доложил Шойгу, что в строй был введен новый технический комплекс подготовки космических аппаратов военного и социально-экономического назначений.

Ранее сообщалось, что первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный состоялся 11 апреля. Старт произошел по расписанию в 12:00 мск.

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