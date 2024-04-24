Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ обвинил США в лицемерии

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Бывший заместитель начальника генштаба Вооружённых Сил Украины Игорь Романенко обвинил США в лицемерии из-за призывов Вашингтона не наносить удары по энергоинфраструктуре РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что атаки Киева на российские НПЗ несут угрозу для ситуации в мировой энергетике. Он призвал Киев прекратить подобные действия.
«Мы должны просто смотреть, как они (в Америке) ведут себя с таким лицемерием, с двойными стандартами, и приветствовать их предложения?», — заявил он.
По мнению Романенко, нежелание США предоставить Киеву некоторые ракеты и истребители усложняет для Украины возможность установления контроля над территориями, которые они потеряли.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов. По словам американского лидера, данный закон сделает Америку и мир более безопасным, а также продолжит лидерство Штатов в мире. Байден отметил, что отправка помощи Киеву начнется в ближайшее время.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
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Дарья Осипова