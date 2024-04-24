«Чё так мало-то?»: Путин отчитал чиновников за помощь пострадавшим от паводков

Фото: Официальный сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин упрекнул чиновников в низком проценте удовлетворённых заявок на получение материальной помощи от жителей, пострадавших от паводков в российских регионах.
«В Оренбургской области, как вы написали, принято более 400 тыс. заявлений пострадавших граждан на оказание помощи, а выдано 46 тысяч, чуть больше процентов. Что так мало-то?», — поразился глава российского государства в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводка.
По словам президента, с остальных пострадавших регионах сложилась аналогичная ситуация.
При этом Владимир Путин отметил, что сил для ликвидации последствий стихийного бедствия в регионах достаточно. Он заявил, что на местах происшествия слаженно действуют силовики, правоохранители, а также добровольцы и волонтёры.
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