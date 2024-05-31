Путин освободил Логинова от должности статс-секретаря – замглавы Минюста РФ

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Статс-секретарь – замглавы Минюста РФ Андрей Логинов освобождён от должности. Соответствующий указ в пятницу подписал президент России Владимир Путин.
Ранее в этот день глава государства осуществил первую кадровую перестановку в Совете безопасности России после назначения его секретарём Сергея Шойгу. От должности был освобождён его заместитель Михаил Попов.
Путин в пятницу также провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которого обсудил будущий июльский саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в Казахстане. На этом саммите будет рассматриваться вопрос о предоставлении Белоруссии статуса члена ШОС.
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Анастасия Чинкова