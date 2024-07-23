Путин назначил первого замсекретаря Совбеза России

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин переназначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ, об этом свидетельствует соответствующий на сайте официального опубликования нормативно-правовых актов.
Нургалиев, занимающий эту должность с февраля прошлого года, работал заместителем секретаря Совета безопасности с 2012 года.
Данным указом также переназначены на должности заместителей секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Олег Храмов и Алексей Шевцов. Дмитрия Грибкова переназначили на должность помощника секретаря Совета безопасности.
Нынешний секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу покинул пост министра обороны России после 12 лет работы на этой должности. Кремль объяснил это решение необходимостью повысить открытость военного сектора для «всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности».
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Данным указом также переназначены на должности заместителей секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Олег Храмов и Алексей Шевцов. Дмитрия Грибкова переназначили на должность помощника секретаря Совета безопасности.
Нынешний секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу покинул пост министра обороны России после 12 лет работы на этой должности. Кремль объяснил это решение необходимостью повысить открытость военного сектора для «всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности».
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Александр Климов