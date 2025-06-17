Бывшую жену Путина и дочь Ельцина внесли в санкционные списки
Бывшую жену президента России Владимира Путина и дочь экс-президента страны Бориса Ельцина власти Канады внесли в свои санкционные списки. Их имена фигурируют в документах, опубликованных на сайте канадского правительства.
Отмечается, что ограничения вводятся в отношении Людмилы Александровны Очеретной, которая ранее носила фамилию Путина, а в девичестве – Шкребнева.
Также в списке фигурирует Татьяна Юмашева, которая является дочерью первого президента России.
О новых санкциях в отношении России премьер-министр Канады Марк Карни порассуждал во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита G7. Предполагается, что они затронут ряд физических лиц и свыше 40 организаций.
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