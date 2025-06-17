Бывшую жену Путина и дочь Ельцина внесли в санкционные списки

17 июня 2025, 21:58

Власти Канады ввели санкции против бывшей жены Путина и дочери Ельцина

Фото: iStock/syahrir maulana

Бывшую жену президента России Владимира Путина и дочь экс-президента страны Бориса Ельцина власти Канады внесли в свои санкционные списки. Их имена фигурируют в документах, опубликованных на сайте канадского правительства.