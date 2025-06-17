Европа навсегда перекрывает кран с российским газом
План Еврокомиссии по отказу от российского газа означает полное перекрытие крана «навсегда». Об этом сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в соцсети Х.
Политик отметила, что во вторник было изложено предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года. Европа, по её словам, уже значительно сократила свою зависимость. Теперь объединение собирается перекрыть кран навсегда, чтобы Россия больше не смогла использовать энергетику в качестве «оружия против нас».
Отметим, что 17 июня еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представил предложения Еврокомиссии по полному отказу от российского топлива, в том числе природного газа и СПГ, к концу 2027 года. Вероятно, новые контракты на поставку нельзя будет заключать уже с конца 2025 года.
При этом Венгрия и Словакия наложили вето на этот план. Страны собираются помешать реализации инициативы.
Читайте также: