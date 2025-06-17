Европа навсегда перекрывает кран с российским газом

17 июня 2025, 21:43

Каллас: ЕС навсегда перекрывает кран с газом из России

Фото: iStock/Leestat

План Еврокомиссии по отказу от российского газа означает полное перекрытие крана «навсегда». Об этом сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в соцсети Х.