В МИД России заявили о готовности ответить на 18-й пакет санкций ЕС
Замглавы МИД Грушко: РФ примет ответные меры на 18-й пакет санкций ЕС
Россия планирует принять ответные меры на новый, восемнадцатый по счету, пакет санкций от Европейского союза (ЕС). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел (МИД) РФ Александр Грушко, передает газета «Известия».
«Надо будет посмотреть, какие санкции они придумали. Мы будем отвечать, как мы до этого отвечали. Этими санкциями они очень часто стреляют себе в ногу, иногда и повыше», — сказал в разговоре с «Известиями» Грушко.Сообщалось, что в конце 2024 года антироссийские санкции уже нанесли экономике стран ЕС ущерб, превышающий 1,5 триллиона евро, и эти потери продолжают увеличиваться.
Грушко отметил, что данные Eurostat подтверждают продолжающуюся рецессию в Европе, где ситуация варьируется от замедления роста до ухода «в минус» экономики в отдельных государствах.
«Они теряют, переплачивают за всё, недополучают прибыль. Это серьезно сказывается на экономике Евросоюза», — объяснил политик.Заместитель главы МИД России подчеркнул, что Москва, как и прежде, подготовит защитные меры и контрмеры в ответ на новые ограничения.
Ранее сообщалось, что министр финансов США Скотт Бессент предупредил Конгресс о риске непредвиденных последствий в случае ужесточения санкционного режима против России.