В МИД России заявили о готовности ответить на 18-й пакет санкций ЕС

12 июня 2025, 03:08

Замглавы МИД Грушко: РФ примет ответные меры на 18-й пакет санкций ЕС

Фото: iStock/ffikretow

Россия планирует принять ответные меры на новый, восемнадцатый по счету, пакет санкций от Европейского союза (ЕС). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел (МИД) РФ Александр Грушко, передает газета «Известия».







«Надо будет посмотреть, какие санкции они придумали. Мы будем отвечать, как мы до этого отвечали. Этими санкциями они очень часто стреляют себе в ногу, иногда и повыше», — сказал в разговоре с «Известиями» Грушко.

«Они теряют, переплачивают за всё, недополучают прибыль. Это серьезно сказывается на экономике Евросоюза», — объяснил политик.