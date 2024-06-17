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Уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь заявил, что бизнес-тренеров в Одессе накажут за использование русского языка. Об этом пишет РИА Новости.
«Инициаторы «бизнес-мероприятия» нарушили сразу несколько статей языкового закона и уголовного кодекса. Реакция будет жесткой. Нарушители будут наказаны», — заявил Креминь.
Он отметил, что ожидает реакции местных властей. По его мнению они обязаны создать условия и в случае их нарушений отреагировать должным образом.
Напомним, что в Одессе участниц бизнес-тренинга вывели из зала из-за того, что они требовали от спикера вести мероприятие на украинском языке, а не на русском. Он отказался. Люди в зале поддержали его аплодисментами. Участники продолжили перебивать спикера и требовать от него выступать на украинском языке.
С момента госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали активную борьбу не только с советской историей, но и с элементами, связанными с Россией и русским языком. Принятый в 2019 году закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предписывает использовать украинский язык во всех сферах жизни гражданам страны.
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