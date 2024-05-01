На Украине только три школы преподают русский язык

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На Украине сегодня лишь три школы продолжают преподавать русский язык, и количество учащихся, изучающих его, сократилось до 768 человек.
Такие данные в Facebook* опубликовал украинский языковой омбудсмен Тарас Креминя
В документе также отмечается, что к 2022 году число школьников, изучающих русский язык в украинских общеобразовательных учреждениях, сократилось более чем в 100 раз: с 454,8 тысячи в сентябре 2021 года до 4 тысяч человек к 1 сентября 2022 года.
С момента госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали активную борьбу не только с советской историей, но и с элементами, связанными с Россией и русским языком.
Принятый в 2019 году закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предписывает использовать украинский язык во всех сферах жизни гражданам страны.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В документе также отмечается, что к 2022 году число школьников, изучающих русский язык в украинских общеобразовательных учреждениях, сократилось более чем в 100 раз: с 454,8 тысячи в сентябре 2021 года до 4 тысяч человек к 1 сентября 2022 года.
С момента госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали активную борьбу не только с советской историей, но и с элементами, связанными с Россией и русским языком.
Принятый в 2019 году закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предписывает использовать украинский язык во всех сферах жизни гражданам страны.
Читайте также:
Врач Чиркова: Язык — зеркало организма
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YLE: В Финляндии могут закрыть школу, где преподают русский язык и культуру
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Артем Кузьмин