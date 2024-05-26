Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Генерал ВСУ не смог выругаться на украинском языке и перешел на русский

Генерал ВСУ не смог выругаться на украинском языке и перешел на русский

Генерал Кривонос не смог без русского языка описать провал ВСУ
26 мая 2024, 21:21
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос не смог подобрать слов на родном языке, чтобы выразить возмущение провалом украинской армии на Харьковском направлении в эфире телеканала «Прямой».
Он отметил, что российские военные были удивлены тем, насколько плохо Украина организовала оборону на этом участке фронта.

«Они не ожидали, что всё будет настолько плохо. На украинском это даже не так звучит, отвратительно хреново», — сказал он по-русски.


Генерал пояснил, что у украинских военных было несколько месяцев для усиления обороны, возведения укреплений и создания плотных минных полей, но ничего из этого не было выполнено.

Читайте также:

Украинскую армию обвинили в применении химоружия в Харьковской области

МО: ВС РФ освободили село Берестовое в Харьковской области

ВС РФ освободили Ивановку в Харьковской области
#военные
#украина
#село
#вс рф
США примут участие в «саммите мира» в Швейцарии, пишут СМИ
Reuters: США примут участие в «саммите мира» в Швейцарии в июне
26 мая 2024, 20:20

Фото: iStock/rarrarorro

США примут участие в предстоящем в июне «саммите мира» в Швейцарии, передает Рейтер.
«Правительство США будет участвовать в международной мирной конференции в Швейцарии», — передает агентство, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
Ранее Владимир Зеленский призвал председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит своим личным присутствием и лидерством.

Читайте также:

Тысячи швейцарских военных будут обеспечивать безопасность на саммите по Украине

В РФ предупредили «нейтральные» страны о рисках участия в саммите по Украине

В Чехии считают, что на саммите в США не примут решение о членстве Украины в НАТО
#сша
#безопасность
#правительство
#страны
#саммит
#нато
#владимир зеленский
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США раскрыли, к чему привела военная помощь для Украины
NYT: западное оружие подвело ВСУ и привело к гибели солдат
26 мая 2024, 19:34

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Западное вооружение не оправдало ожиданий в зоне спецоперации, сообщает New York Times.
«По словам украинских командиров, некоторые из поставленных западных вооружений подвели их, что привело к гибели людей», — говорится в статье.
Украинские командиры и киевский военный исследовательский проект указывают, что некоторые американские высокоточные снаряды, отправленные в зону СВО, оказались неэффективными на поле боя из-за помех, создаваемых российскими системами.

Сообщается, что эта проблема заставила украинских военных прекратить использование части переданного вооружения. В статье также упоминается, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что западные снаряды оказали помощь, но лишь на короткий срок.

Читайте также:

Стало известно, на что пошла Украина из-за России

Украина выпустила 29 снарядов Vampire по Белгородской области

Антонов назвал ситуацию, при которой Украина потеряет ещё больше территорий
#помощь
#проект
#украина
#сво
#всу
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские военные боятся носить форму в городах
Майор Алиев: Украинские военные боятся, что их примут за сотрудников военкоматов
26 мая 2024, 19:21

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские военные стараются не носить форму в городах, боясь, что их примут за сотрудников ТЦК (военкоматы на Украине, об этом сообщил майор ВСУ Сергей Алиев в интервью для журналистки Натальи Мосейчук.
«Вы видите, что в Киеве нет военных? Я вижу. Весь Киевский гарнизон фактически ходит в гражданском. Не хотят смотреть, что на тебя смотрят как на тцкашника (военкома — ред.)», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Мосейчук.

По его словам, простые украинцы боятся представителей ТЦК.

«За что я там воюю, чтобы люди меня тут боялись?», — посетовал майор.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе - там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

Читайте также:

«‎Насильно мобилизуют бездомных граждан»: На Украине сотрудники ТЦК набирают военных

Володин: мобилизация спрятавшихся в странах ЕС украинцев сорвалась

«СБУ постучит в дверь каждому»: всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК
#мобилизация
#украина
#всу
#сво
#военком
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Просроченный»: Симоньян придумала, как теперь называть Зеленского
26 мая 2024, 19:02

Фото: Официальный сайт Кремля

После утраты президентских полномочий Владимира Зеленского можно называть «просроченный», об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.
«В редакции возникли споры, как теперь титровать Зеленского: бывший президент Украины, нелегитимный президент, самопровозглашенный или еще как. Предлагаю — просроченный», — написала журналистка.

Напомним, президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 21 мая. В апреле на Украине должны были состояться выборы, однако, Зеленский их отменил.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский отменил выборы из-за боязни потерять власть. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно, кого из мировых лидеров Зеленский пригласил на «саммит мира» по Украине

Зеленский признался, что ни одна страна не предлагала Киеву отправить свои войска

RS: Зеленский обрушился на НАТО из-за ее нежелания вступать в конфликт с Россией
#владимир зеленский
#маргарита симоньян
#украина
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Макрон заявил о беспрецедентном количестве врагов Европы
Президент Франции Макрон предупредил о возможной смерти Европы из-за врагов
26 мая 2024, 18:54

Фото: сайт Кремля

Европа столкнулась с беспрецедентным числом внутренних и внешних угроз и может прекратить свое существование, если не решит ряд кризисов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на мероприятии в Берлине, посвященном 75-летию германской конституции, передает ТАСС.
По словам Макрона, Европа находится в критическом моменте, когда её выживание под вопросом. Во-первых, конфликт на Украине создаёт серьёзные трудности, во-вторых, национализм угрожает европейской демократии, и, в-третьих, Европа должна успешно справиться с декарбонизацией, чтобы экологические меры не повредили экономическому росту и индустриализации.

Недавно Макрон пообещал, что Евросоюз увеличит поддержку Украины, так как от этого зависит будущее и безопасность Европы. Президент Франции подчеркнул, что страна должна вооружаться, чтобы быть готовой к защите.

Читайте также:

Макрон анонсировал открытие отреставрированного Нотр-Дама

Макрон прибыл в Новую Каледонию

Макрон шокирован нападением на премьера Словакии
#конфликт
#европа
#президент
#безопасность
#будущее
#премьера
#меры
#евросоюз
#макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО: Силы ПВО сбили два снаряда «Ольха» в небе над Белгородской областью
26 мая 2024, 18:49

Фото: iStock/NatureNow

Российские силы ПВО сбили два украинских снаряда «Ольха» в небе над Белгородской областью, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

В Минобороны РФ подчеркнули, что атака Вооружённым сил Украины была пресечена при помощи дежурных сил противовоздушной обороны.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом были ликвидированы два украинских беспилотных летательных аппарата-разведчика.

Читайте также:

Богомаз: Силы ПВО сбили два разведывательных дрона в небе над Брянской областью

Беспилотники НАТО готовятся нанести удар по Крыму и Краснодарскому краю

Клычков: Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью
#пво
#всу
#сво
#бпла
#белгородская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Луценко спрогнозировал дальнейший ход СВО
Луценко: российские войска растянут фронт и ударят с неожиданного направления
26 мая 2024, 18:29

Фото: РИА Новости/Стрингер

Российские войска растянут фронт и ударят с неожиданного направления. Такое заявление в эфире украинского телеканала «Прямой» сделал экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.
«Он (Владимир Путин, — Прим. ред.) их растягивает на новых 80 километрах на Харькове, дальше будет Ахтырка, Сумы. Он будет тянуть, зная, что с мобилизацией наша власть будет иметь примерно такой же результат, как с левым берегом в 2023 году», – сказал Луценко.
Бывший генпрокурор считает, что летом РФ будет давить с разных направлений, а украинские боевики не узнают, откуда начнут наступать ВС РФ.

«А осенью в США выборы, и вот тут произойдет «момент Ч», – добавил Луценко.
Российские военные активно бьются под Харьковом. В воскресенье Минобороны России сообщило, что бойцы взяли село Берестовое.

Читайте также:

В США заявили, что спецоперация входит в финальную стадию

Захарова назвала одно условие, при котором спецоперация закончится

Во Франции считают, что спецоперация превратится в третью мировую войну
#мир
#россия
#украина
#спецоперация
#война
#харьков
#харьковская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Известны маршруты поставок оружия от Великобритании Украине
The Sunday Times: помощь ВСУ из Британии поступает через Ла-Манш и Польшу
26 мая 2024, 18:03

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Британия поставляет оружие Украине двумя основными маршрутами, а именно, через пролив Ла-Манш и Польшу, пишет The Sunday Times.
По информации журналистов, дальнобойные ракеты, противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боеприпасы сначала доставляют британские ВВС, на польский военный аэродром Жешув, затем груз попадает боевикам ВСУ.

При этом бронетранспортеры, дальнобойная артиллерия и танки переправляются через Ла-Манш, а потом перевозятся поездом через всю Европу.

Издание напомнило, что Соединенное Королевство в первую очередь приобретает вооружение советских лет у третьих стран, что не хотят открыто давать технику украинским неонацистам.

До этого газета The Sun, ссылаясь на главу Минобороны Британии Гранта Шаппса, сообщала, что Лондон и союзники направят в Незалежную очередной пакет помощи.

Читайте также:

Володин назвал единственный источник реальной власти, оставшийся на Украине

В Польше напомнили о возможном ответе США на ядерный удар по Украине

Шольц заявил, что Германия довела помощь Украине до предела возможного
#мир
#россия
#украина
#война
#спецоперация
#всу
#великобритания
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, на что пошла Украина из-за России
Меркурис: Украина вынуждена полностью отказаться от некоторых американских ракет
26 мая 2024, 17:48

Фото: iStock/vadimrysev

Украина начала отказываться от американских ракет из-за их недостаточной эффективности в зоне спецоперации, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.
«Российские военные смогли успешно заглушить системы GPS-наведения, которые США поставляют Украине», — отметил он.
По словам аналитика, системы HIMARS больше не работают должным образом в зоне спецоперации. Также он добавил, что сейчас ВСУ пытаются использовать ракеты ATACMS, запасы которых ограничены.

Факт того, что российские военные сбивают значительное количество ATACMS с начала их поставок, говорит о том, что их эффективность будет быстро снижаться, заключил эксперт.

Читайте также:

США намерены объявить о пакете помощи Украине на $275 млн и выделить РСЗО HIMARS

ВСУ выпустили по центру Лисичанска шесть ракет из HIMARS

Подполье сообщило об ударах ВС РФ по ангару с установками HIMARS
#сша
#эксперт
#военные
#украина
#youtube
#всу
#вс рф
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф