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Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос не смог подобрать слов на родном языке, чтобы выразить возмущение провалом украинской армии на Харьковском направлении в эфире телеканала «Прямой».
Он отметил, что российские военные были удивлены тем, насколько плохо Украина организовала оборону на этом участке фронта.
Генерал пояснил, что у украинских военных было несколько месяцев для усиления обороны, возведения укреплений и создания плотных минных полей, но ничего из этого не было выполнено.
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«Они не ожидали, что всё будет настолько плохо. На украинском это даже не так звучит, отвратительно хреново», — сказал он по-русски.
Генерал пояснил, что у украинских военных было несколько месяцев для усиления обороны, возведения укреплений и создания плотных минных полей, но ничего из этого не было выполнено.
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Артем Кузьмин