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Россия побеждает не только Украину, но и весь блок НАТО, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в своих соцсетях. По его словам, Запад катится в экономическую пустошь.
«Система долгов и печатания денег в США рушится. Запад катится в экономическую пустошь. Ближний Восток пылает. Россия доминирует на Украине и в НАТО. БРИКС покончит с гегемонией США и фальшивым порядком, основанным на правилах. Марионетки США терпят крах повсюду», — написал Дотком.Бизнесмен также добавил, что человечество сейчас стоит на грани пропасти, а третья мировая война так близко, что начинает становиться неизбежной.
Ранее бывший посол Вашингтона в России Джон Салливан заявил, что США стремительно теряют рычаги давления на Россию, они воспользовались уже «множеством кнутов» во время конфликта на Украине, но теперь им уже просто нечем угрожать Москве.
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