Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Бизнесмен Дотком: Россия побеждает не только Украину, но и весь блок НАТО

Бизнесмен Дотком: Россия побеждает не только Украину, но и весь блок НАТО

13 августа 2024, 20:18
Фото: iStock/SergeyVButorin

Фото: iStock/SergeyVButorin

Россия побеждает не только Украину, но и весь блок НАТО, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в своих соцсетях. По его словам, Запад катится в экономическую пустошь.
«Система долгов и печатания денег в США рушится. Запад катится в экономическую пустошь. Ближний Восток пылает. Россия доминирует на Украине и в НАТО. БРИКС покончит с гегемонией США и фальшивым порядком, основанным на правилах. Марионетки США терпят крах повсюду», — написал Дотком.
Бизнесмен также добавил, что человечество сейчас стоит на грани пропасти, а третья мировая война так близко, что начинает становиться неизбежной.



Ранее бывший посол Вашингтона в России Джон Салливан заявил, что США стремительно теряют рычаги давления на Россию, они воспользовались уже «множеством кнутов» во время конфликта на Украине, но теперь им уже просто нечем угрожать Москве.

Читайте также:

США забили тревогу из-за невозможности подчинить Россию своей воле

«Черная дыра Европы»: СВР сделала прогноз о будущем Украины и ее союзников

В Пентагоне высказались об атаке ВСУ на Курскую область
#сша
#россия
#бизнесмен
#война
#нато
#всу
#запад
Политолог Рар: Немецкое общество разделено пополам из-за украинского конфликта
13 августа 2024, 19:20

Фото: istockphoto/alzay

Общество в Германии в настоящее время разделено пополам из-за полярных взглядов на события, происходящие на Украине. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар.
В разговоре с изданием NEWS.ru он подчеркнул, что настоящее мнение общественности далеко не всегда отражается в действиях властей, которые принимают решения о поддержке Киева. Эксперт считает, что правящие элиты не смогут примириться с возможностью победы России в украинском конфликте.

По словам политолога, большинство населения восточных земель ФРГ выступает за мирное разрешение противостояния Москвы и Киева. В то время как в западной части страны Россию критикуют и считают агрессором. Поэтому в Германии общество разделено пополам — на тех, кто призывает к дипломатическому урегулированию конфликта и прекращению поддержки Киева, и тех, кто настаивает на необходимости продолжения вооружения Украины против России, заключил Рар.

Читайте также:

Политолог Рар объяснил стремление Германии дружить с Польшей

Политолог Рар допустил изменение правил членства в ЕС ради Украины

Политолог Рар спрогнозировал реакцию Берлина на возможную причастность Украины к подрыву «Северных потоков»
#эксперт
#общество
#страны
#мнение
#фрг
#вооружения
#политолог
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пентагоне высказались об атаке ВСУ на Курскую область
Пентагон: Киев не предупреждал США о готовящейся атаке ВСУ на Курскую область
13 августа 2024, 19:16

Фото: iStock/icholakov

Украинские власти якобы не предупреждали США о готовящейся атаке ВСУ на Курскую область. Об этом, судя по опубликованной стенограмме, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге. При этом, он отметил, что Киев действует в рамках политики, установленной Штатами.
«Нет, они не информировали нас заранее. <…> Пока что я бы сказал, что, по нашим оценкам, они находятся в рамках той политики, которую мы установили, эта политика не изменилась в том, что касается, в частности, применения американских вооружений», — пояснил Райдер.
Пресс-секретарь Минобороны США также добавил, что американская сторона поддерживает контакт с Украиной.
«Да, мы проводим консультации, обсуждаем это с ними. Мы поддерживаем с ними контакт, когда у нас будет больше информации, мы, конечно, ее предоставим», — сказал он.
Ранее сообщалось, что командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ запросило у украинского Генштаба разрешение на эвакуацию из Курской области из-за больших потерь.

Читайте также:

80-я бригада ВСУ хочет эвакуироваться из Курской области из-за масштабных потерь

США забили тревогу из-за невозможности подчинить Россию своей воле

«Черная дыра Европы»: СВР сделала прогноз о будущем Украины и ее союзников
#сша
#политика
#консультации
#всу
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Временного поверенного Молдавии вызвали в МИД РФ из-за сообщений о базе F-16
13 августа 2024, 17:58

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Временного поверенного в делах Молдавии в России Александра Кетрару вызвали в МИД РФ, где ему высказали озабоченность из-за сообщений о том, что одна из баз для передаваемых Киеву истребителей F-16 будет располагаться в этой республике. Соответствующее сообщение разместили на сайте министерства. Ведомство обеспокоено тем, что самолеты киевского режима будут вылетать с аэродромов Молдавии, чтобы наносить удары по России.
«Было указано, что данные тенденции противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Республики Молдова, ее обязательствам в рамках уставных документов СНГ, негативно влияют на процесс приднестровского урегулирования и подрывают безопасность самой Молдавии, где проживает значительное число российских граждан», — указано в сообщении МИД.
В министерстве также отметили, что Молдавию призвали строго придерживаться нейтрального статуса, который является основой ее государственности. Республика не должна влиять на эскалацию украинского конфликта, вовлекаться в него и деструктивно влиять на ситуацию в Приднестровье.

Ранее бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что Молдавия в настоящее время превратилась в логистический хаб для военных самолетов, сомневаясь, что они перевозят исключительно гуманитарные грузы. Он призвал молдавские власти не втягивать страну в «опасные игры», не превращать Молдавию в поле битвы между Востоком и Западом, а начать говорить о мире и содействии скорейшему завершению украинского конфликта.

Читайте также:

Экс-премьер Кику: Молдавия стала логистическим хабом для военных самолетов

Украина по-хамски ответила Белоруссии на заявления о прилетах дронов ВСУ

«Уже мертвы»: США забили тревогу из-за потерь ВСУ в Курской области
#безопасность
#мид
#данные
#молдова
#министр
#игры
#всу
#молдавия
#приднестровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина по-хамски ответила Белоруссии на заявления о прилётах дронов ВСУ
Тихий: Киев не видит целесообразности реагировать на заявления Минска о дронах
13 августа 2024, 17:40

Фото: iStock/ffikretow

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий по-хамски ответил на заявления Минска о прилётах украинских беспилотников в Белоруссию, подчеркнув, что в Киеве не видят целесообразности в реагировании на них. Об этом он заявил в ходе брифинга.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что над территорией страны были сбиты шесть ударных беспилотников ВСУ, ещё семь пролетели в сторону России, где их сбили российскими системами ПВО. Глава государства назвал произошедшее провокацией, подчеркнув, что подобного рода инциденты не останутся без ответа.

Тихий указал на то, что в Киеве видели заявления белорусских властей, однако не видят необходимости в реагировании на них. Также он призвал не нагнетать «антиукраинские настроения» и не создавать впечатление несуществующих угроз.

Читайте также:

Стало известно, по чьей указке произошел пролет украинских БПЛА над Белоруссией

РБ инициирует консультации с союзниками после пролета беспилотника с Украины

Лукашенко пригрозил ответом на любые провокации Украины
#белоруссия
#украина
#беспилотник
#консультации
#александр лукашенко
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маркелов предложил сценарии ухода Зеленского с поста президента Украины
13 августа 2024, 17:33

Политолог Сергей Маркелов предложил четыре варианта сценариев ухода Владимира Зеленского с поста президента Украины.
По его мнению, Зеленский покинет пост либо по своей доброй воле, доведя Украину до мирных переговоров с Россией, либо его заставят уйти самостоятельно, либо его может поджидать расправа.

«Также США могут использовать «майданные» технологии. Тогда начнётся мобилизация общественных настроений, просьбы покинуть пост. Подключатся раненые и искалеченные военные ВСУ, их жёны. Недовольство станет массовым, и Зеленскому ничего не останется, кроме как уйти. Это вариант низового сноса президента», — добавил четвёртый сценарий в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Ранее в Службе внешней разведки России (СВР) сообщили, что США подбирают замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку в рядах американской элиты растёт недовольство им.

Читайте также:

СВР раскрыла, на кого США хотят заменить Зеленского

Киев идет на все: В Госдуме обвинили Украину в «фашистской» агрессии

«Хохлы, ждём вас снова»: ЧВК «Вагнер» разгромили бронегруппу ВСУ под Курском
#сша
#пост
#сценарий
#зеленский
#украина
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин образовал Морскую коллегию России
Путин подписал указ об образовании Морской коллегии России
13 августа 2024, 17:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Морской коллегии России. Соответствующий документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что председателем коллегии стал помощник президента Николай Патрушев.

В конце июля этого года Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял о решении создания Морской коллегии. Её целью станет повышение координации деятельности органов власти, занимающихся реализацией национальной морской политики и обеспечением защиты национальных интересов страны в Мировом океане.

Патрушев подчеркнул, что в рамках коллегии будут организованы советы по стратегическому развитию ВМФ, по защите национальных интересов России в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности страны.

Читайте также:

В США сочли предложения Путина по Украине наиболее реалистичными

Стали известны подробности встречи Путина и президента Палестины

Президент обозначил задачи для Минобороны, ФСБ и Росгвардии на границе с Украиной
#владимир путин
#указ
#николай патрушев
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США сочли предложения Путина по Украине наиболее реалистичными
NYT назвала предложения Путина по Украине самыми реалистичными
13 августа 2024, 17:17

Фото: сайт Кремля

Предложения президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта кажутся наиболее реалистичными. Об этом написала газета The New York Times.
В материале указано, что Путин уже может готовиться к победе. Его предложение, согласно которому Россия оставляет себе все территории, в Украине запрещается вступать в НАТО, кажутся наиболее реалистичным сценарием решения проблемы.

В июне этого года российский лидер выступил с новыми мирными предложениями для урегулирования конфликта на Украине. По новым условиям, Россия незамедлительно прекращает боевые действия и заявляет о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территорий новых регионов РФ. А Украина, в свою очередь, должна объявить об отказе от планов по вступлению в НАТО, а также провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, безъядерный и внеблоковый статус.

Автор статьи убеждён, что исход президентских выборов в США не скажется на предложениях Путина, поскольку победа в любом случае будет за ним.

При этом Штаты лишатся репутации оплота Запада, который способен гарантировать своим союзникам защиту.

Читайте также:

Трамп: Байден совершил глупость, допустив возможность приема Украины в НАТО

В Сербии сообщили об упущенной возможности разрешить конфликт на Украине еще в 2022 году

В Турции рассказали о подготовке Украины к мирным переговорам с Россией
#сша
#владимир путин
#переговоры
#конфликт
#украина
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Начальник войск РХБЗ Кириллов предположил наличие у Киева «грязной бомбы»
13 августа 2024, 16:59

Фото: istockphoto/andrey shalari

Украина с высокой долей вероятности уже имеет в своём распоряжении так называемую «грязную бомбу». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Грязная бомба» представляет собой ёмкость с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При детонации заряда контейнер разрушается, а его радиоактивная начинка распыляется вокруг ударной волной, создавая загрязнение местности на обширных территориях.

«Грязная бомба», <...> секреты не будем раскрывать. На самом деле это не так сложно. Я думаю, у них есть она», — сказал Кириллов в интервью телеканалу «Звезда» на полях форума «Армия-2024».

Начальник войск РХБЗ также отметил, что ВСУ применяли отравляющие вещества того же класса, что и нацисты в газовых камерах в годы Второй мировой войны. По словам генерала, такие вещества синтезируют только в США, так как промышленность ни одной другой страны в мире не приспособлена для такого производства.

Читайте также:

ВСУ применяли отравляющие вещества, которые могут производить только США

Подполье: ВСУ могут уничтожить города химическим оружием при отступлении

Стало известно о применении ВСУ химического оружия в Харьковской области
#сша
#армия
#промышленность
#страны
#бомба
#интервью
#загрязнение
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Капсулу с мечтами юных посетителей выставки-форума «Россия» отправят на МКС
13 августа 2024, 16:52

Фото: iStock / 3DSculptor

Капсулу с детскими мечтами, собранными на выставке-форуме «Россия», отправят на Международную космическую станцию, сообщили в пресс-службе выставки. За стартом ракеты с Байконура будут наблюдать 89 молодых людей из всех регионов страны.
Это победители проекта «Космическая экспедиция Первых», организованного Движением Первых вместе с Роскосмосом. Старт запланирован на 15 августа.

Всего в ходе акции «Капсула мечт» на Международной выставке-форуме «Россия» было собрано более 900 тысяч детских желаний. Загадать желание ребята могли в Павильоне №1 «Первые в России – стране возможностей» во время экскурсии по экспозиции. Каждое желание было оцифровано, визуализировано искусственным интеллектом и учтено в специальной системе.
«Мы поставили задачу вдохновить как можно больше детей и подростков мечтать и стремиться к своей мечте, показать, что Россия – страна возможностей, где можно добиться чего угодно, если приложить усилия. Ведь достижения, представленные на выставке, когда-то были чьей-то мечтой», – рассказала заместитель гендиректора выставки-форума «Россия» Анастасия Звягина.
Победители проекта «Космическая экспедиция Первых» прибыли на Байконур 13 августа. В течение трёх дней ребята познакомятся с работой космодрома, а 15 августа увидят отправку в космос транспортного грузового корабля «Прогресс МС-28».
«Все желания, которые собрали ребята, мы отправим в специальной капсуле на борт Международной космической станции», – пояснил директор административного департамента Роскосмоса Дмитрий Шишкин.
Он назвал госкорпорацию сплавом мечты и технологий и призвал ребят присоединяться к её образовательным и просветительским проектам.

Читайте также:

Угрозу закрытия школы в красногорском ЖК «Спутник» удалось снять

Подмосковный офтальмолог Редько рассказала, как приучить ребёнка к очкам

В Подмосковье в 6-й раз состоялся Кубок Александра Овечкина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф