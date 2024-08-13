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Украина медленно, но верно становится «чёрной дырой» Европы. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
Отмечается, что пока США ищут более управляемого и менее коррумпированного политика на смену президенту Украины Владимиру Зеленскому, сама страна медленно, но верно превращается в европейскую «чёрную дыру».
При этом, подчеркнули в СВР, единственная возможная основа для проведения переговоров, неоднократно выдвигаемая российским президентом Владимиром Путиным, по-прежнему актуальна и остаётся без изменений. Однако появилась другая проблема в виде предмета для такого разговора.
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Анастасия Чинкова