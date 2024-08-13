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Соединённые Штаты стремительно теряют рычаги давления на Россию, о чём говорит ситуация на Украине. Об этом заявил экс-посол Вашингтона в России Джон Салливан, слова которого приводит журнал Foreign policy.
Он указал на то, что если бы у США была возможность оказывать влияние на Россию и заставлять её подчиняться воле Вашингтона, то это было бы уже реализовано на Украине.
Власти США уже воспользовались «множеством кнутов» против России в ходе конфликта на Украине. Однако теперь стране просто нечем угрожать, рычаги давления на исходе, заключил Салливан.
Ранее в Службе внешней разведки России назвали Украину «чёрная дырой» Запада.
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Власти США уже воспользовались «множеством кнутов» против России в ходе конфликта на Украине. Однако теперь стране просто нечем угрожать, рычаги давления на исходе, заключил Салливан.
Ранее в Службе внешней разведки России назвали Украину «чёрная дырой» Запада.
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Анастасия Чинкова