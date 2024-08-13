В Пентагоне высказались об атаке ВСУ на Курскую область

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Украинские власти якобы не предупреждали США о готовящейся атаке ВСУ на Курскую область. Об этом, судя по опубликованной стенограмме, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге. При этом, он отметил, что Киев действует в рамках политики, установленной Штатами.
«Нет, они не информировали нас заранее. <…> Пока что я бы сказал, что, по нашим оценкам, они находятся в рамках той политики, которую мы установили, эта политика не изменилась в том, что касается, в частности, применения американских вооружений», — пояснил Райдер.Пресс-секретарь Минобороны США также добавил, что американская сторона поддерживает контакт с Украиной.
«Да, мы проводим консультации, обсуждаем это с ними. Мы поддерживаем с ними контакт, когда у нас будет больше информации, мы, конечно, ее предоставим», — сказал он.Ранее сообщалось, что командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ запросило у украинского Генштаба разрешение на эвакуацию из Курской области из-за больших потерь.
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