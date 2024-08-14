Бизнесмен Дотком задал Байдену вопрос после его слов о Путине и Украине

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Немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком задал президенту США Джозефу Байдену неудобный вопрос. Он напомнил, что американский лидер не раз заявлял, что Путин проиграл войну на Украине.
Предприниматель из ФРГ в своей социальной сети X прокомментировал статью в New York Times, заголовок которой утверждает, что победа находится в руках президента России.
Ранее американский президент неоднократно делал безосновательные заявления о приближающемся поражении России. Например, в июле на саммите НАТО в Вашингтоне он заявил, что Россия проигрывает в украинском конфликте.
В публикации New York Times предложения Владимира Путина по мирному урегулированию названы наиболее реалистичными. Авторы материала указывают, что победа в конфликте находится в пределах досягаемости российского лидера вне зависимости от того, кто станет новым президентом США.
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«Что? Как? Байден сказал, что Путин уже проиграл войну», — написал Дотком.
Ранее американский президент неоднократно делал безосновательные заявления о приближающемся поражении России. Например, в июле на саммите НАТО в Вашингтоне он заявил, что Россия проигрывает в украинском конфликте.
В публикации New York Times предложения Владимира Путина по мирному урегулированию названы наиболее реалистичными. Авторы материала указывают, что победа в конфликте находится в пределах досягаемости российского лидера вне зависимости от того, кто станет новым президентом США.
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Александр Бойцов