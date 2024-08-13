В США сочли предложения Путина по Украине наиболее реалистичными

Фото: сайт Кремля
Предложения президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта кажутся наиболее реалистичными. Об этом написала газета The New York Times.
В материале указано, что Путин уже может готовиться к победе. Его предложение, согласно которому Россия оставляет себе все территории, в Украине запрещается вступать в НАТО, кажутся наиболее реалистичным сценарием решения проблемы.
В июне этого года российский лидер выступил с новыми мирными предложениями для урегулирования конфликта на Украине. По новым условиям, Россия незамедлительно прекращает боевые действия и заявляет о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территорий новых регионов РФ. А Украина, в свою очередь, должна объявить об отказе от планов по вступлению в НАТО, а также провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, безъядерный и внеблоковый статус.
Автор статьи убеждён, что исход президентских выборов в США не скажется на предложениях Путина, поскольку победа в любом случае будет за ним.
При этом Штаты лишатся репутации оплота Запада, который способен гарантировать своим союзникам защиту.
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В июне этого года российский лидер выступил с новыми мирными предложениями для урегулирования конфликта на Украине. По новым условиям, Россия незамедлительно прекращает боевые действия и заявляет о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территорий новых регионов РФ. А Украина, в свою очередь, должна объявить об отказе от планов по вступлению в НАТО, а также провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, безъядерный и внеблоковый статус.
Автор статьи убеждён, что исход президентских выборов в США не скажется на предложениях Путина, поскольку победа в любом случае будет за ним.
При этом Штаты лишатся репутации оплота Запада, который способен гарантировать своим союзникам защиту.
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Анастасия Чинкова