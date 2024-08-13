Трамп заявил, что надеется на восстановление отношений с Путиным в случае переизбрания

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Экс-президент США Дональд Трамп, в интервью предпринимателю Илону Маску, выразил надежду на восстановление продуктивных отношений с российским лидером Владимиром Путиным, если он вновь будет избран президентом США. Трамп подчеркнул, что такой исход был бы крайне позитивным для обеих сторон.
В интервью Трамп напомнил о своих прошлых переговорах с Путиным, в которых предостерегал его от наступательных действий в отношении Украины, передает РИА Новости.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии также отметил, что считает Путина и председателя КНР Си Цзиньпина «лучшими из лучших в своем деле» и назвал российского лидера «хорошим переговорщиком».
Трамп критически отозвался о действиях текущего президента США Джо Байдена, заявив, что решение о вступлении Украины в НАТО и последующие действия США спровоцировали Россию. Он отметил, что после его ухода с поста, Россия начала формировать крупные армии на границе с Украиной, что, по его мнению, является попыткой Путина вести переговоры.
Трамп выразил мнение, что Байден совершил «глупость», что могло повлиять на текущую ситуацию.
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«Я говорил Владимиру Путину: 'Не делай этого. Тебе не стоит этого делать, Владимир… Это была наша последняя беседа. Он никогда, ни за что не пошел бы на это, а мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо», — заявил Трамп.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии также отметил, что считает Путина и председателя КНР Си Цзиньпина «лучшими из лучших в своем деле» и назвал российского лидера «хорошим переговорщиком».
Трамп критически отозвался о действиях текущего президента США Джо Байдена, заявив, что решение о вступлении Украины в НАТО и последующие действия США спровоцировали Россию. Он отметил, что после его ухода с поста, Россия начала формировать крупные армии на границе с Украиной, что, по его мнению, является попыткой Путина вести переговоры.
Трамп выразил мнение, что Байден совершил «глупость», что могло повлиять на текущую ситуацию.
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Елена Перлова