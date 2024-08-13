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Трамп заявил, что надеется на восстановление отношений с Путиным в случае переизбрания

Трамп заявил, что надеется снова «поладить» с Путиным в случае переизбрания
13 августа 2024, 05:40
Фото: istock/BluIz60

Фото: istock/BluIz60

Экс-президент США Дональд Трамп, в интервью предпринимателю Илону Маску, выразил надежду на восстановление продуктивных отношений с российским лидером Владимиром Путиным, если он вновь будет избран президентом США. Трамп подчеркнул, что такой исход был бы крайне позитивным для обеих сторон.
В интервью Трамп напомнил о своих прошлых переговорах с Путиным, в которых предостерегал его от наступательных действий в отношении Украины, передает РИА Новости.

«Я говорил Владимиру Путину: 'Не делай этого. Тебе не стоит этого делать, Владимир… Это была наша последняя беседа. Он никогда, ни за что не пошел бы на это, а мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо», — заявил Трамп.


Кандидат в президенты США от Республиканской партии также отметил, что считает Путина и председателя КНР Си Цзиньпина «лучшими из лучших в своем деле» и назвал российского лидера «хорошим переговорщиком».

Трамп критически отозвался о действиях текущего президента США Джо Байдена, заявив, что решение о вступлении Украины в НАТО и последующие действия США спровоцировали Россию. Он отметил, что после его ухода с поста, Россия начала формировать крупные армии на границе с Украиной, что, по его мнению, является попыткой Путина вести переговоры.

Трамп выразил мнение, что Байден совершил «глупость», что могло повлиять на текущую ситуацию.

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#байден
#трамп
#переговоры
Немецкий инженерный танк Wiesent использовали ВСУ при атаке на Курскую область
Bild: ВСУ использовали в Курской области немецкий инженерный танк Wiesent
13 августа 2024, 01:18

Фото: сайт Бундестага

Немецкий инженерный танк Wiesent на базе Leopard 1 заметили в ходе атаки ВСУ на Курскую область. Об этом 12 августа сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на обозревателя Юлиана Рёпке.
По данным Рёпке, такие машины накануне поставили Украине из Германии. Отметим, что инженерные танки применяют для прорыва обороны или создания укрепрайонов.

Рёпке считает маловероятным дальнейшее продвижение украинских войск вглубь Курской области. Самым рискованным сценарием эксперт называл закрепление ВСУ на оккупированных территориях, что обернется для Киева большими потерями. Вероятнее всего, по мнению Рёпке, Украина уведет военных после того, как Россия перебросит к Курску подкрепление.

Ранее Bild сообщал, что ВСУ применили минимум три немецких БМП Marder при атаке на Россию.

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#украина
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Экс-посол США Салливан написал книгу о России, что в ней
Экс-посол США Салливан рассказал о работе в России и конфликте с Трампом
13 августа 2024, 00:55

Фото: istock/vchal

Бывший посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан опубликовал мемуары о своей работе в Москве, в которых затрагивает конфликтные моменты с администрацией Дональда Трампа. В своей книге, названной «Полночь в Москве. Мемуары с передовой линии войны России против Запада», Салливан делится воспоминаниями о напряженных моментах своей дипломатической карьеры.
Как сообщает «Коммерсантъ», Салливан описывает ситуацию, когда, будучи первым заместителем госсекретаря США, он чуть не был уволен Трампом из-за введения антироссийских санкций. Эти меры были приняты в ответ на обвинения спецслужб России в применении химического оружия против экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Россия отвергала обвинения в причастности к этому инциденту.

Салливан отметил, что Трамп не знал о решении о санкциях и, узнав о них из СМИ, воспринял это как попытку представителей «глубинного государства» подорвать его усилия по улучшению отношений с Россией и президентом Владимиром Путиным. В то время за Салливана вступился советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, что позволило избежать его увольнения.

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В США освободили по залог в $100 тыс. обвиняемого в кибермошенничестве россиянина
Суд в США отпустил под залог обвиняемого в кибермошенничестве россиянина
13 августа 2024, 00:54

Фото: iStock/Farion_O

Окружной суд Флориды освободил под залог гражданина России Павла Кублицкого, обвиняемого в кибермошенничестве. Документы об этом появились в электронной базе данных суда 12 августа.
Павла Кублицкого и гражданина Казахстана Александра Ходырева арестовали на прошлой неделе правоохранительные органы США по обвинениям в киберпреступлениях. Следствие считает их причастными к управлению платформой для обмена данными и продаже незаконно полученной информации в даркнете, известной как WWH, сообщает РИА Новости.

Согласно судебным документам, Кублицкий вышел под залог в размере 100 тысяч долларов после предварительных слушаний, прошедших 9 августа. Суд наложил на россиянина несколько ограничений. Его обязали сдать паспорта и проездные документы, запретили пользоваться смартфоном и отправили под домашний арест.

Федеральные власти продолжают расследование в отношении Кублицкого и Ходырева.

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#арест
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#следствие
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#новости
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Госдепартамент США оставил без комментариев действия ВСУ в Курской области
Госдеп США отказался комментировать атаки ВСУ в Курской области
13 августа 2024, 00:18

Фото: сайт Конгресса США

Вашингтон продолжает уклоняться от комментариев относительно атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, ограничиваясь общими заявлениями о поддержке Киева. Эту позицию подтвердило выступление зампреда Госдепартамента США Веданта Пателя на брифинге для журналистов 12 августа.
Патель заявил, что позволит украинским партнерам самим рассказывать о своих военных операциях, но в целом Вашингтон поддерживает способность украинских сил защищать себя.

«Мы продолжаем фокусироваться на том, чтобы наши партнеры на Украине получали необходимую помощь», – добавил представитель Госдепа.

Зампред Госдепа не стал вдаваться в подробности относительно действий ВСУ в приграничных районах России. Ранее в Пентагоне заявили, что использование американского оружия в Курской области не нарушает правила военной помощи США Украине.

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Венгрия призвала к миру после атаки ВСУ на Курскую область
Советник Орбан призвал мир проснуться после атаки ВСУ на Курскую область
12 августа 2024, 23:15

Фото: сайт ЕС

Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан призвал мировое сообщество добиваться мирного урегулирования украинского конфликта после атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом он заявил 12 августа.
«Мир прямо сейчас должен проснуться! Больше нельзя праздновать жестокие военные акции той или иной стороны, надо призывать к скорейшему прекращению огня и миру!» – написал Орбан в своем *Facebook-аккаунте.

По его мнению Орбана, у этого конфликта нет решения на поле боя, только путем переговоров.

Ранее премьер-министр Венгрии уже предлагал Украине подумать о прекращении огня для начала мирных переговоров. В июле Виктор Орбан впервые после начала военной спецоперации на Украине посетил Киев, где изложил эту позицию президенту Зеленскому. Но тогда Киев не принял предложение Орбана, заявив, что у Украины своя позиция по этому вопросу.

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#киев
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НАТО стягивает военные силы к границам Белоруссии, сообщает погранкомитет
Госпогранкомитет: НАТО наращивает группировку войск на границе Белоруссии
12 августа 2024, 22:09

Фото: сайт НАТО

Страны НАТО продолжают увеличивать военную группировку на границах с Белоруссией и строить заградительные сооружения. Об этом сообщил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский в понедельник 12 августа.
«Мы наблюдаем наращивание военной силы НАТО в приграничных районах Польши и Прибалтики, особенно на границах с Латвией, Литвой и Польшей», – заявил Бычковский во время стрима проекта «Минск-Москва» на YouTube.

Представитель погранкомитета также уточнил, что венные силы стягиваются для многочисленных учений на территории членов альянса. Кроме того пограничные службы Евросоюза продолжают усиливать охрану у границ с Белоруссией. Туда стягивают армию, спецподразделения и полицию.

Также по данным Госпогранкомитета Белоруссии, некоторые соседние государства выставили у границы бетонные блоки.

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Трамп назвал американцев нацией в состоянии упадка
Трамп опубликовал первый за долгое время пост в соцсети Х
12 августа 2024, 22:00

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые за долгое время обратился к американцам через соцсеть Х.
Он спросил граждан, лучше ли им живётся при нынешнем президенте Джо Байдене, нежели во время его правления. Сейчас, когда в стране разрушена экономика, границы стёрты, а нация в упадке.

Трамп призвал вернуть США к прежнему состоянию, когда страна была великой, безопасной и доступной. Также политик выложил свой аккаунт предвыборный ролик.

Напомним, что это первый за долгое время пост Трампа в соцсети Х. Последняя запись датируется 25 августа 2023 года. Тогда он опубликовал своё тюремный снимок, сделанный в штате Джорджия во время рассмотрения уголовного дела, возбуждённого против него за попытки переиграть в свою пользу результаты выборов 2020 года.

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#экономика
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#политика
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Шойгу обсудил с белорусским коллегой последние атаки Украины
Секретари Совбеза РФ и Белоруссии сошлись в оценке украинского конфликта
12 августа 2024, 20:04

Фото: сайт Кремля

Секретари советов безопасности России и Белоруссии Сергей Шойгу и Александр Вольфович провели встречу в Москве и обсудили происходящие в рамках украинского конфликта события.
Шойгу указал на то, что ему с коллегой было, что обсудить, поскольку Украина вновь пытается доказать всему миру, что действует с рамках допустимого правового поля, однако всем понятно, что это не так.

По словам главы Совбеза России, бойцы ВСУ заходят на гражданские объекты, убивают мирных жителей, обстреливают гражданские автомобили.

Вольфович, в свою очередь, указал на нацеленность Белоруссии на стратегическое партнёрство с Россией во всех сферах, в том числе и в том, что касается обеспечения безопасности.

Также белорусский секретарь подчеркнул, что власти России и Белоруссии имеют одинаковые взгляды на актуальную политическую повестку, на ситуацию в мире, а также настаивают на решение всех вопросов, прежде всего, путём проведения мирных переговоров.

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Зеленский собирает список требований Запада для дальнобойных ударов по РФ
12 августа 2024, 19:37

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить список действий, который поможет Киеву получить разрешение от западных партнеров на использование дальнобойного оружия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Предводитель киевского режима пояснил, что данные поручения были отданы министерству обороны Украины и дипломатам. По его словам, это необходимо для «защиты территории» Украины.

Также Зеленский заявил об увеличении доли отечественного производства в госзакупках и заключаемых на пять-десять лет контрактах с украинскими предпринимателями.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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