Блага: отмена Украиной транзита нефти из РФ в Словакию — это экономическая война

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Украина объявила Словакии экономическую войну, когда остановила транзит российской нефти от компании «Лукойл». Об этом сообщил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в своих соцсетях.
«То, что сделала Украина, — это буквально объявление экономической войны. Как по-другому понимать остановку поставок нефти из России в Словакию и Венгрию, как не жестокую атаку на наше население?», — написал политик.
Блага также напомнил, что при этом Словакия отправляет на Украину гуманитарную помощь. По его словам, Братиславе пора прекращать делать вид, что Еврокомиссия — ее партнер, ведь она не станет ничего делать со случившимся.
«Я спрашиваю: сколько мы еще будем бандеровскому режиму на Украине позволять совершать такие военные преступления? Ведь это атака на наше гражданское население», – возмутился депутат.
Ранее премьер Словакии Фицо заявил, что остановка транзита нефти ударит и по самой Украине, ведь работающий от нее словацкий НПЗ Slovnaft «поставляет на Украину большие объемы дизеля, что, конечно, прекратится».
По данным канцелярии премьера Словакии, во время разговора с украинским коллегой Денисом Шмыгалем он заявил, что Братислава не собирается быть «заложником украинско-российских отношений», ведь из-за отмены транзита нефти будет получать на 40% ресурса меньше, чем нужно.
На тему остановки транзита высказывался и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что его страна будет блокировать компенсации Европе за поставки оружия Украине, пока ситуация не будет разрешена.
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