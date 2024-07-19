В Словакии избили депутата, не поддержавшего антироссийскую резолюцию

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Член словацкого парламента и представитель местной фракции SNS Павел Люптак, недавно отказавшийся подписывать резолюцию об осуждении действий ВС России, подвергся нападению. Об этом сообщил его коллега по партии, депутат Иван Шевчик на своей странице в соцсети Facebook*.
«Друзья, только что физическому нападению был подвергнут Павел Люптак», —сообщил он.Сведения о состоянии пострадавшего не приводятся.
15 июля депутат от оппозиционной партии Progresivne Slovensko (Прогрессивная Словакия) Беата Юрик предложила вынести на повестку заседания парламента рассмотрение резолюции об осуждении якобы удара военных сил РФ по детской больнице в Киеве, которая, по информации российского Минобороны, получила повреждения от ракеты украинской ПВО. Это предложение поддержал лишь 41 депутат, такого числа не хватило для включения вопроса в повестку.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Алина Юрчак