Blikk: высланный из Венгрии шпион из Украины Александров попросился в Россию
Украинец Сергей Александров, которого выслали из Венгрии и обвинили в шпионаже в пользу Киева, попросил разрешения на въезд в Россию. Об этом сообщает венгерская газета Blikk.
«После ареста ему пришлось уехать на Украину, хотя он хотел попасть в Россию», — рассказал изданию адвокат Александрова.
Как пояснил источник газеты, украинский шпион не хотел возвращаться на родину из-за боевых действий на территории страны. Александров рассчитывал воспользоваться российским паспортом, который у него был, и въехать в РФ.