Blikk: высланный из Венгрии шпион из Украины Александров попросился в Россию

25 июня 2025, 01:24

Фото: iStock/3dmitry

Украинец Сергей Александров, которого выслали из Венгрии и обвинили в шпионаже в пользу Киева, попросил разрешения на въезд в Россию. Об этом сообщает венгерская газета Blikk.







«После ареста ему пришлось уехать на Украину, хотя он хотел попасть в Россию», — рассказал изданию адвокат Александрова.