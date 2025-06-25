Трамп и Зеленский стояли по разным углам на саммите НАТО для избегания конфликта

25 июня 2025, 00:34

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского расставили по разным углам на фотосессии на саммите НАТО для того, чтобы избежать конфликта между ними. Об этом сообщает Washington Post.