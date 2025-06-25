Трамп и Зеленский стояли по разным углам на саммите НАТО для избегания конфликта
Президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского расставили по разным углам на фотосессии на саммите НАТО для того, чтобы избежать конфликта между ними. Об этом сообщает Washington Post.
Во время фотосессии Дональд Трамп общался со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. При этом Зеленский находился в окружении европейских лидеров. Несмотря на это, ряд СМИ пишут, что встреча между Трампом и главой киевского режима может состояться уже в эту среду.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что американцы, турки, словаки и венгры не хотят сидеть за одним столом с Зеленским на саммите НАТО. К тому же глава киевского режима был приглашен на заседание альянса в неофициальном формате.
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