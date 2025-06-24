Орбан: американцы, турки, словаки и венгры не хотят сидеть за столом с Зеленским
Американцы турки, словаки и венгры не хотят сидеть за одним столом с Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять: мы не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», — сказал Орбан в интервью, опубликованном телеканалами Венгрии.
Премьер обратил внимание на то, что Зеленский будет присутствовать на саммите НАТО без официального визита. Таким образом члены организации дали понять, что предыдущая глава о принятии Украины в альянс завершилась.