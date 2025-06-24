Орбан: американцы, турки, словаки и венгры не хотят сидеть за столом с Зеленским

24 июня 2025, 23:20

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Американцы турки, словаки и венгры не хотят сидеть за одним столом с Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.







«Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять: мы не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», — сказал Орбан в интервью, опубликованном телеканалами Венгрии.