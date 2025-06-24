В Венгрии назвали фактор, который спас НАТО от столкновения с Россией

24 июня 2025, 19:59

Сийярто: НАТО удалось избежать прямого столкновения с Россией

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Прямого столкновения между РФ и НАТО удалось избежать, поскольку вопрос о членстве Украины в альянсе не стоит на повестке дня. Об этом в соцсети X написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.