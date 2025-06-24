В Венгрии назвали фактор, который спас НАТО от столкновения с Россией
Прямого столкновения между РФ и НАТО удалось избежать, поскольку вопрос о членстве Украины в альянсе не стоит на повестке дня. Об этом в соцсети X написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, предстоящий саммит НАТО станет первой с 2022 года встречей, на которой тема поддержки Киева не будет основной. Сийярто отметил, что в текущем году страны-участницы блока обсудят укрепление альянса и коллективной обороны.
Ранее Марк Рютте заявил, что вступление Украины в НАТО больше не рассматривается.
До этого в России оценили возможность вступления Украины в НАТО в обход правил. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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