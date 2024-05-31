В Бельгии заявили о запрете использовать F-16 за пределами Украины

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Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что не допустит использования своего вооружения, в том числе истребителей F-16, за пределами территории Украины. Такое заявление он адресовал президенту США Джо Байдену во время переговоров, передает ТАСС.
«Премьер заявил, что Бельгия не разрешит использовать свою военную технику за пределами территории Украины», – говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.
Напомним, что 28 мая во время визита Владимира Зеленского в Брюссель Бельгия пообещала поставить Украине 30 истребителей F-16 к 2028 году. Александер де Кроо отметил, что некоторые из этих самолетов будут доставлены в Киев к 2025 году.
В свою очередь, оппозиционный политик и председатель «Партии труда Бельгии» Рауль Хедебау ранее заявил, что передача Украине истребителей F-16 может привести к Третьей мировой войне.
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Александр Климов