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Западные страны фактически в одностороннем порядке отменяют доктрину ядерного сдерживания, одобрив удары по территории России, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.
«Нас пытаются убедить, что все, что прилетает с украинской территории на головы российских граждан, не имеет отношения ни к Соединенным Штатам, ни к европейским странам. Хотя в открытую говорится, что даже целеуказание для нанесения ударов выполняется западными инструкторами», – объяснил он.
По словам Мурадова, «тонкой психологической операцией "дезориентации" Москвы» противники Российской Федерации приближаются к отмене доктрины ядерного сдерживания.
«Мы ни в коем случае не должны попасть в эту ловушку», – заявил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что если поставляемые Киеву ракеты большой дальности будут использоваться при ударах по территории России, западные страны должны быть четко предупреждены о том, что «инициаторы и наводчики ракет получат ответ.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать западное оружие для удар по российской территории – «акт самообороны, а не эскалации».
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Александр Климов