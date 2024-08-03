Блинкен: Госдеп покинула противодействовавшая России Лиз Аллен

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Государственный департамент объявил, что помощник госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Лиз Аллен покинула свой пост. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства. Причина расставания с Аллен не уточняется.
По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Аллен, помимо прочего, занималась борьбой с Россией в информационном пространстве, цитирует РИА Новости.
Аллен работала под началом Джо Байдена в течение трех лет. Всего в течение карьеры она занимала четыре должности в Госдепартаменте.
Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель исключил возможность изменения отношений между США и Россией в связи с обменом пленными.
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Аллен работала под началом Джо Байдена в течение трех лет. Всего в течение карьеры она занимала четыре должности в Госдепартаменте.
Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель исключил возможность изменения отношений между США и Россией в связи с обменом пленными.
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Александр Климов