Блинкен: каждая администрация будет вольна определять свою политику по Украине

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос, может ли Вашингтон гарантировать поддержку Киеву в случае победы бывшего президента Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Блинкена, каждая администрация вольна сама определять политику. Он отметил, что офис Трампа, в случае победы республиканца на выборах, будет самостоятельно определять политику по Украине.
В Белом доме не исключили, что документ о гарантиях безопасности с Киевом, который рассчитан на десять лет, может быть отменен следующим главой американского государства.
Ранее Дональд Трамп пообещал в кратчайшие сроки урегулировать каждый международный кризис, созданный администрацией Байдена, при вступлении в должность президента США.
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В Белом доме не исключили, что документ о гарантиях безопасности с Киевом, который рассчитан на десять лет, может быть отменен следующим главой американского государства.
Ранее Дональд Трамп пообещал в кратчайшие сроки урегулировать каждый международный кризис, созданный администрацией Байдена, при вступлении в должность президента США.
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Екатерина Коршунова