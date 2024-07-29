На Западе заявили о планах РФ по созданию альтернативы НАТО

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Россия во время празднования Дня Военно-морского флота пыталась показать некую «альтернативу» НАТО. Именно с этой целью к участию в военно-морском параде были привлечены боевые корабли Китая, Индии и Алжира.
К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW). Эксперты обратили внимание, что кроме индийских, китайских и алжирских кораблей, в праздничных мероприятиях приняли участие представители ещё 31 государства, включая Азербайджан, Венесуэлу, Вьетнам, Кубу, Ливию, Мьянму, Сирию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и ЮАР.
Они также напомнили, что в ходе Дня ВМФ заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провёл встречи с командующими морскими силами Китая и Мьянмы. По мнению авторов публикации, на фоне недавних визитов российских военных кораблей в порты Венесуэлы и Кубы вполне можно говорить об активизации России в этом направлении.
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Александр Бойцов