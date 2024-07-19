В США узнали о решении Байдена прекратить предвыборную кампанию

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден решил прекратить свою предвыборную кампанию. Об этом в эфире телеканала NewsNax заявил американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин.
Ожидается, что при этом Байден не станет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Гальперин отметил, что Байден планирует снять свою кандидатуру в предстоящие выходные.
Для нынешнего американского лидера, по словам обозревателя, уже подготовлена соответствующая речь. Джо Байден продолжит исполнять свои обязанности на посту президента Соединенных Штатов.
Напомним, национальный съезд Демократической партии состоится 19-22 августа в Чикаго.
Ранее телекомпания NBC со ссылкой на собственные источники сообщила, что политическая карьера президента США Джо Байдена близится к концу.
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Для нынешнего американского лидера, по словам обозревателя, уже подготовлена соответствующая речь. Джо Байден продолжит исполнять свои обязанности на посту президента Соединенных Штатов.
Напомним, национальный съезд Демократической партии состоится 19-22 августа в Чикаго.
Ранее телекомпания NBC со ссылкой на собственные источники сообщила, что политическая карьера президента США Джо Байдена близится к концу.
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Екатерина Коршунова