Трамп утверждает, что Россия и Китай его боялись

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай его боялись. Об этом сообщает The Sunday Times.
По словам политика, когда он был президентом Соединенных Штатов, то страна была самой жестокой и уважаемой. Трамп добавил, что в тот период вокруг был мир, однако сейчас «все вокруг нас взрывается».
Ранее Трамп пообещал в кратчайшие сроки урегулировать каждый международный кризис, созданный администрацией Байдена, при вступлении в должность президента США.
Напомним, 18 июля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сотрудничество России и Китая подрывает выстроенный Западом международный порядок.
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Ранее Трамп пообещал в кратчайшие сроки урегулировать каждый международный кризис, созданный администрацией Байдена, при вступлении в должность президента США.
Напомним, 18 июля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сотрудничество России и Китая подрывает выстроенный Западом международный порядок.
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Екатерина Коршунова