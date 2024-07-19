Трамп утверждает, что Россия и Китай его боялись

Бывший начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин отстранен от должности. Генерал-лейтенант подозревается в получении взяток в размере 36 млн рублей. О том, признал ли вину военачальник и что известно о его уголовном деле расскажет редакция «Радио 1».

Что известно о деле против Шамарина

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Что известно о продлении ареста Шамарину

«Суд мог бы учесть безупречную биографию генерала, который 34 года отслужил и имеет массу наград за свою безупречную службу», — настаивал в суде правозащитник Шамарина.

Следствие заподозрило Шамарина в получении взяток. Согласно информации правоохранителей, генерал получил деньги от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной в размере 36 млн рублей «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».В деле Шамарина фигурировали еще четыре человека. Все они дали признательные показания и уже отбывают наказания по статье о мошенничестве.Главный связист ВС РФ был задержан 22 мая и в тот же день суд вынес решение об отправке подозреваемого в СИЗО.Шамарин просил суд об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста и обещал, что не будет оказывать давление на свидетелей. Однако суд оставил генерала в изоляторе.Правозащитник генерала рассказал, что в настоящее время Шамарин отстранен от должности, однако не уволен, а выведен за штат. Адвокат также сообщил, что суд арестовал автомобиль генерала, который был куплен в кредит. Зарплатная карта военачальника также заблокирована.Суд продлил Шамарину арест до 21 октября. Свою вину генерал признал лишь частично. Он заявил, что действительно получил 19 млн рублей от представителей завода «Телта», а об остальных 17 млн ему ничего не известно.

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