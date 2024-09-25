Блинкен находится в зале в ходе выступления Лаврова на совещании глав МИД G20

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Госсекретарь США Энтони Блинкен присутствует в зале в ходе выступления министра иностранных дел России Сергея Лавров на совещании главы МИД G20.
Отмечается, что Блинкен зашёл в зал и занял свой место сразу же после начала выступления Лаврова. Также они сидят практически напротив друг друга.
Напомним, что Сергей Лавров вместе с официальным представителем МИД России Марией Захаровой в настоящий момент находится в США. Они принимают участие в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Также там присутствует президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним также, что Блинкен выступает за снятие ограничений для ВСУ на использование западного дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России.
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Напомним, что Сергей Лавров вместе с официальным представителем МИД России Марией Захаровой в настоящий момент находится в США. Они принимают участие в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Также там присутствует президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним также, что Блинкен выступает за снятие ограничений для ВСУ на использование западного дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России.
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Анастасия Чинкова