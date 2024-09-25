Трамп отказался встретиться с Зеленским во время его визита в США

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе его визита на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает Associated Press.
По данным анонимного источника издания, встреча Трампа и Зеленского изначально не планировалась, несмотря на уговоры последнего.
Ранее агентство Reuters писало, что Зеленскому не удалось добиться встречи с Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент находится в Нью-Йорке, где проходят мероприятия недели высокого уровня Генассамблеи ООН. От России на неё отправились глава МИД РФ Сергей Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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Ранее агентство Reuters писало, что Зеленскому не удалось добиться встречи с Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент находится в Нью-Йорке, где проходят мероприятия недели высокого уровня Генассамблеи ООН. От России на неё отправились глава МИД РФ Сергей Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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Анастасия Чинкова