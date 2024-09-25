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Трамп отказался встретиться с Зеленским во время его визита в США

AP: Трамп не планировал встречу с Зеленским во время его визита на ГА ООН
25 сентября 2024, 11:04
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе его визита на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает Associated Press.
По данным анонимного источника издания, встреча Трампа и Зеленского изначально не планировалась, несмотря на уговоры последнего.

Ранее агентство Reuters писало, что Зеленскому не удалось добиться встречи с Трампом.



Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент находится в Нью-Йорке, где проходят мероприятия недели высокого уровня Генассамблеи ООН. От России на неё отправились глава МИД РФ Сергей Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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#сша
«Бог милует»: Захарова надеется, что не встретится с Зеленским в штаб-квартире ООН
Захарова надеется, что не увидится с Зеленским в штаб-квартире ООН
25 сентября 2024, 10:53

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на то, что не встретит президента Украины Владимира Зеленского в коридоре штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
Отвечая на вопрос журналистов радио Sputnik о том, что она будет делать, если случайно встретит украинского президента на полях Генассамблеи ООН, она выразила надежду, что «Бог милует».

Напомним, что Захарова вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым находится в Нью-Йорке на мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Там же сейчас находится президент Украины Владимир Зеленский.

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#встреча
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Запад запретит Украине идти на справедливые переговоры с Россией, заявил Лавров
Лавров: Запад не даст Украине пойти на справедливые переговоры с Россией
25 сентября 2024, 10:41

Фото: сайт Кремля

Запад не позволит Украине пойти на справедливые выборы с Россией на принципах Устава ООН. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что пришедшая в результате госпереворота на Украине власть сразу сообщила о своём намерении запретить русский язык, они не представляли ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссию.

Именно на этом основываются причины, по которым Запад не может заставить Украину пойти на справедливые переговоры с учётом принципов Устава ООН.

Ранее глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия непременно одержит победу в конфликте, который развязал Запад руками украинцев. По его словам, другого языка западные страны не понимают.

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Матвиенко переизбрали председателем Совфеда РФ
25 сентября 2024, 10:32

Фото: сайт Кремля

Сенаторы единогласно переизбрали Валентину Матвиенко председателем Совета Федерации РФ на четвёртый срок.
Отмечается, что назначение Матвиенко на пост председателя верхней палаты парламента прошло на пленарном заседании в среду.

Эту должность политик занимает с 2011 года. В этом году она переподтвердила свои полномочия.

Ранее вступивший после сентябрьских выборов в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что вновь наделил Матвиенко полномочиями представителя исполнительной власти региона в Совфеде.

Ранее сообщалось, что Матвиенко получила Орден Кадырова в ходе Всероссийского женского форума в Грозном.

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#совет федерации
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#россия
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Эрдоган дал Зеленскому обещание по прекращению конфликта на Украине
Эрдоган дал Зеленскому обещания по прекращению боёв на Украине и зерновой сделке
25 сентября 2024, 10:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена принять усилия для возобновления зерновой сделки и прекращения огня на Украине. Об этом он сообщил в ходе переговоров с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.
Отметим, что встреча прошла в «Турецком доме» в Нью-Йорке, куда лидеры прибыли для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН.

В ходе встречи Эрдоган и Зеленский обсудили двустороннее сотрудничество между Турцией и Украиной, ход конфликта, а также вопросы региональной и международной повестки.

Турецкий президент отметил, что Турция всегда верила в возможность завершения конфликта между Россией и Украиной путём диалога, «защитив территориальную целостность и суверенитет» страны. Он добавил, что Анкара продолжает прилагать все необходимые для достижения данной цели усилия.

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#конфликт
#зерновая сделка
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«Хезболла» заявила о ракетном ударе по командному пункту «Моссад» у Тель-Авива
25 сентября 2024, 09:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Ливанское движение «Хезболлах» заявило, что осуществило запуск ракеты по командному пункту израильской разведки «Моссад» под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию ряда лидеров движения и взрывы пейджеров в Ливане. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в социальных сетях.
Согласно информации движения, запуск был осуществлен в 06.30 утра. По данным ливанского телевидения, «Хезболлах» впервые использовало дальнобойную баллистическую ракету «Кадер-1».

Иные подробности в настоящее время не сообщаются.

Напомним, в понедельник, 23 сентября, генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название «Стрелы севера». С прошлой недели израильские Военно-воздушные силы осуществляют массированные удары по объектам движения «Хезболлах» в различных районах Ливана.

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#израиль
#ливан
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НАТО планирует создать центр по слежке за Россией в Арктике
25 сентября 2024, 08:53

Фото: iStock/Sergey Zemnuhov

Военные США намерены создать в одной из скандинавских стран объединённый центр НАТО для координации воздушных операций в Арктике. Этим шагом Брюссель и Вашингтон хотят оспорить доминирующее положение Москвы в регионе. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что инициативу одобрил генерал Крис Каволи, глава Европейского командования ВС США и Верховный главнокомандующий НАТО в Европе. Ожидается, что высшее руководство поддержит эту идею. Командующий ВВС генерал Джеймс Хекер отметил, что новый военный объект станет возможным благодаря вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. В настоящее время уже функционируют два подобных центра в Германии и Испании.

Запад стремится милитаризировать Арктику, создавая препятствия для Российской Федерации. Нехватка ледоколов ограничивает морские операции, однако в воздушном пространстве НАТО ничто не мешает. Соединенные Штаты Америки уже используют разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper и Global Hawk за полярным кругом. Отмечается, что для координации действий необходим центр управления.

Официальная задача нового объекта — «повышение ситуационной осведомленности альянса в регионе». Неофициально его цель заключается в слежке за российским Северным флотом и береговой инфраструктурой, а также в воздушном наблюдении за Северным морским путем. В материале указано, что, скорее всего, центр управления воздушными операциями в Арктике появится в Финляндии.

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#нато
#запад
#рф
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«Хезболла» подтвердила гибель высокопоставленного командира в Бейруте
25 сентября 2024, 06:43

Ливанское движение «Хезболла» официально подтвердило гибель командира Ибрагима Мохамада Кубейси в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту.
Соответствующее заявление было опубликовано в пресс-службе движения на платформе Telegram.

«С большой честью и прискорбием сообщаем о том, что погиб наш командующий Ибрагим Мохамад Кубейси», — говорится в заявлении.
ЦАХАЛ ранее сообщил о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы» в ночь на 25 сентября в ходе массированных авиаударов по Ливану. С 23 сентября израильская авиация продолжает наносить удары по ключевым объектам движения на ливанской территории.

Правительство Ливана обратилось к ООН с просьбой о вмешательстве для прекращения израильской агрессии. Совет Безопасности ООН проведет заседание по этому вопросу 25 сентября, поддержку инициативе уже выразил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Израиль ранее объявил о нанесении «серьезных ударов» по позициям «Хезболлы» в ответ на угрозы в приграничных районах.

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#заявление
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Трамп призвал не ждать поражения РФ на Украине, напомнив о судьбе Гитлера
25 сентября 2024, 06:05

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не стоит ожидать поражения России на Украине.
Свое мнение он высказал на предвыборном мероприятии в штате Джорджия.

«Они победили Гитлера, они победили Наполеона. Вот что они делают», — отметил Трамп, добавив, что история показывает, что крупные державы не сдаются легко.
Ранее Трамп неоднократно утверждал, что в случае своей победы на президентских выборах он сможет урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Он также пообещал предотвратить третью мировую войну, которая, по его словам, может начаться из-за политики действующей администрации президента Джо Байдена.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что Россия одержит победу в конфликте, спровоцированном Западом, и подчеркнул необходимость осознания Западом своего поражения в политике против России.

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#россия
#история
#армия
#трамп
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Лавров предрек провал Запада в войне против России
Лавров: Россия должна победить, иного языка Запад не поймет
25 сентября 2024, 03:30

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что Россия одержит победу в конфликте, спровоцированном Западом, и подчеркнул необходимость осознания Западом своего поражения в политике против России.

«Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений. Мы по-настоящему сплотились перед лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал», — отметил Лавров, комментируя предстоящую 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.
Министр подчеркнул, что Западу необходимо признать своё поражение и следовать положениям Устава ООН, который был установлен много лет назад. Лавров выразил уверенность в том, что Россия продолжит защищать свои интересы и добиваться успехов на международной арене.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал сомнение в заявлениях Запада о наличии планов России на атаку на НАТО. В интервью журналистам на полях Генеральной ассамблеи ООН он назвал такие угрозы бессмысленными.

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#запад
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