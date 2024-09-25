Фото: сайт Кремля
Запад не позволит Украине пойти на справедливые выборы с Россией на принципах Устава ООН. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что пришедшая в результате госпереворота на Украине власть сразу сообщила о своём намерении запретить русский язык, они не представляли ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссию.
Именно на этом основываются причины, по которым Запад не может заставить Украину пойти на справедливые переговоры с учётом принципов Устава ООН.
Ранее глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия непременно одержит победу в конфликте, который развязал Запад руками украинцев. По его словам, другого языка западные страны не понимают.
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Именно на этом основываются причины, по которым Запад не может заставить Украину пойти на справедливые переговоры с учётом принципов Устава ООН.
Ранее глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия непременно одержит победу в конфликте, который развязал Запад руками украинцев. По его словам, другого языка западные страны не понимают.
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Анастасия Чинкова