«Бог милует»: Захарова надеется, что не встретится с Зеленским в штаб-квартире ООН

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на то, что не встретит президента Украины Владимира Зеленского в коридоре штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
Отвечая на вопрос журналистов радио Sputnik о том, что она будет делать, если случайно встретит украинского президента на полях Генассамблеи ООН, она выразила надежду, что «Бог милует».
Напомним, что Захарова вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым находится в Нью-Йорке на мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Там же сейчас находится президент Украины Владимир Зеленский.
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Анастасия Чинкова