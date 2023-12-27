Блинкен назвал новый пакет военной помощи Украине на $250 млн финальным

Фото: сайт Госдепартамента США
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Украине военную помощь на сумму $250 млн. Об этом пишет РИА Новости.
Госсекретарь отметил, что финальный пакет помощи ВСУ включает в себя боеприпасы для систем ПВО, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды 105 и 155 миллиметров, противотанковые средства и патроны для стрелкового оружия.
Читайте также:
Newsweek: Первые истребители F-16 уже могут находиться на Украине
Блинкен согласился с Путиным в вопросе помощи Украине
В США раскрыли, почему нет смысла дальше поддерживать Украину
Диана Аванесян