Блинкен согласился с Путиным в вопросе помощи Украине

Фото: сайт Госдепартамента США
Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с президентом РФ Владимиром Путиным в вопросе важности помощи Киеву.
«В одном и только одном я согласен с Путиным: постоянная поддержка США имеет решающее значение для того, чтобы солдаты и граждане Украины продолжали борьбу», — цитирует слова Блинкена ТАСС.
Американский госсекретарь добавил, что Белый дом продолжит поддерживать Украины в военном и экономическом отношениях. Он отметил, что 90% помощи в области безопасности, оказанную Вашингтоном Киеву, было потрачено в США, что пошло на пользу американского обществу, бизнесу и укреплению оборонно-промышленной базы.
Читайте также:
В США рассказали о проблемах с производством снарядов для Украины
Блинкен заявил, что у США есть чёткий план будущего развития Украины
Politico: Правозащитные организации призвали США прекратить помощь Израилю
Диана Аванесян