Блинкен обсудил с Украиной применение боевиками ВСУ дальнобойных ракет по РФ

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Возможность применения киевским режимом дальнобойных ракет для ударов по российским территориям обсудил с Украиной госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в республику.
«Мы обсудили обстрелы дальнобойным оружием, а также ряд других вопросов, <...> я собираюсь продолжить эту дискуссию в Вашингтоне, чтобы доложить президенту о том, что я услышал», — сказал Блинкен после аудиенции с коллегами из Соединенного Королевства и с Украины.
Ранее госсекретарь США заявлял, что в стране не исключают возможности разрешить Киеву бить по РФ американскими ракетами ATACMS.
Глава киевского режима Владимир Зеленский несколько раз обращался к западным союзникам за соответствующим разрешением.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что решение разрешить Киеву бить по РФ западным оружием, скорее всего, уже принято.
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Никита Кротов