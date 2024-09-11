«Это не должно произойти»: Британская партия об ударах ракетами Storm Shadow по России

Фото: istockphoto / NiseriN
Разрешение для Украины бить по территории России дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow обернется для США и Великобритании полномасштабной войной. Об этом сообщил в соцсети X глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен 11 сентября.
«Разрешение для ударов по России станет актом войны со стороны режимов Байдена и Стармера. Это ни в коем случае не должно произойти», – написал политик.
Ранее сообщалось, что в администрации президента США Джо Байдена наблюдается раскол из-за возможного удара по России американскими ракетами со стороны Киева. Против опасных методов выступает Пентагон и внешняя американская разведка.
О возможности использовать дальнобойное оружие против России заявил Джо Байден. В Кремле отметили, что ответные меры России в таком случае будут адекватными.
Пока западные политологи предрекают третью мировую войну, Украина продолжает настаивать на просьбе, использовать дальнобойное оружие против России.
Читайте также:
Журналист Боуз: Угроза войны НАТО и России сейчас реальнее, чем когда либо
Политолог Караганов: На удары по территории РФ мы можем ответить ядерным оружием
Рябков: разрешение ВСУ бить оружием Запада вглубь России приведет к эскалации
Лия Мурадьян