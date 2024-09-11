«Это не должно произойти»: Британская партия об ударах ракетами Storm Shadow по России

Дипломаты из Европы были поражены тем, как в ходе теледебатов с другим кандидатом на пост президента США Камалой Харрис Дональд Трамп ответил на вопрос, желает ли он победы Киеву в противостоянии с Россией. Бывший, а, возможно, и будущий президент США ответил, что он хочет прекратить конфликт и сохранить человеческие жизни.