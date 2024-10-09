Блинкен отменил поездку в ФРГ на саммит «Рамштайн» вслед за Байденом

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Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил поездки в Германию и Анголу вслед за президентом страны Джо Байденом. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер в рамках брифинга.
Ранее сообщалось, что Байден решил отсрочить намеченную ранее поездку в Германию. Он собирается контролировать подготовку и меры реагирования на ураган «Милтон», траектория которого, как выяснилось, представляет угрозу.
Ранее сообщалось, что в Германии Байден посетит военную базу «Рамштайн», где 12 октября состоится саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Теперь встреча Зеленского со своим главным союзником не состоится, что ставит под сомнение целесообразность проведения очередного заседания контактной группы.
Таким образом, по данным журнала Der Spiegel, заседание в формате Рамштайн отложено из-за изменившихся планов поездок Байдена.
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«Госсекретарь планировал присоединиться к президенту в Германии и Анголе, но, учитывая этот перенос, он вернется в Вашингтон из Лаоса», — сказал Миллер.
Ранее сообщалось, что в Германии Байден посетит военную базу «Рамштайн», где 12 октября состоится саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Теперь встреча Зеленского со своим главным союзником не состоится, что ставит под сомнение целесообразность проведения очередного заседания контактной группы.
Таким образом, по данным журнала Der Spiegel, заседание в формате Рамштайн отложено из-за изменившихся планов поездок Байдена.
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Элина Позднякова