Президент Украины Владимир Зеленский отметил саммит по Украине в ноябре, поскольку понимал, что он вряд ли соберёт много участников. Об этом экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен сообщил в статье для издания Weapons and Strategy.
Он отметил, что украинский лидер был вынужден отменить запланированное мероприятие из-за того, что никто не захотел на него приехать. Тем самым Зеленский показал, что не собирается проводить переговоры с Россией ни при каких обстоятельствах.
Также Брайен указал на то, что армия Украины начинает стремительно распадаться, поэтому Зеленскому приходится полагаться на неонацистские элитные бригады для обеспечения своей защиты.
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Анастасия Чинкова