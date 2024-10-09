Украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо самостоятельно принять решение о начале переговоров с Россией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене.
В своем Telegram-канале Дубинский отметил, что никто не даст указаний Зеленскому на такие переговоры, так как никто не хочет брать на себя политическую ответственность за это решение.
По его мнению, ситуация на поле боя для Украины остается сложной: экономика, система призыва и оборонно-промышленный комплекс страны не способны произвести значимых изменений в ходе конфликта.
Ранее Washington Post сообщала о растущем разочаровании среди украинских политиков и экспертов в «плане победы» Зеленского. Ожидания от его визита в США были высокими, но результаты поездки оставили Украину в неопределённом положении. Дубинский также подчеркнул, что после провала этого визита на Западе начали требовать от Киева скорейшего завершения конфликта.
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По его мнению, ситуация на поле боя для Украины остается сложной: экономика, система призыва и оборонно-промышленный комплекс страны не способны произвести значимых изменений в ходе конфликта.
Ранее Washington Post сообщала о растущем разочаровании среди украинских политиков и экспертов в «плане победы» Зеленского. Ожидания от его визита в США были высокими, но результаты поездки оставили Украину в неопределённом положении. Дубинский также подчеркнул, что после провала этого визита на Западе начали требовать от Киева скорейшего завершения конфликта.
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Елена Перлова