Запад передал Зеленскому «плохой сигнал»

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Отмена визита в Германию госсекретаря США Энтони Блинкена является нехорошим сигналом для Владимира Зеленского. Так считает глава центра Военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, его слова передает РИА Новости.
Напомним, Блинкен отменил поездки в Германию и Анголу из-за переноса визитов президента США Джо Байдена в эти страны.
По его словам, подобное решение можно объяснить приближением президентских выборов в США. Однако эксперт считает, что такие сигналы дают понять, что Вашингтон и после выборов будет уклоняться от выделения новых средств для Украины.
Батюк также предположил, что США после выборов будут толкать Киев к некоторым территориальным уступкам с целью завершить конфликт по корейскому сценарию.
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«Этот предлог для отказа от посещения "Рамштайна" выглядит забавно, поскольку государственный департамент США не занимается ликвидацией последствий стихийных бедствий. Это явный знак того, что и Байдену, и Блинкену просто нечего сказать по поводу выделения средств на снабжение Украины оружием. Это очень хороший нехороший сигнал для Зеленского», — считает Батюк.
По его словам, подобное решение можно объяснить приближением президентских выборов в США. Однако эксперт считает, что такие сигналы дают понять, что Вашингтон и после выборов будет уклоняться от выделения новых средств для Украины.
Батюк также предположил, что США после выборов будут толкать Киев к некоторым территориальным уступкам с целью завершить конфликт по корейскому сценарию.
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Элина Позднякова