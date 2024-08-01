Полянский: убийство Хании стало ударом по переговорам между ХАМАС и Израилем

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что убийство главы ХАМАС Исмаила Хании — это удар по переговорам между организацией и Израилем, направленным на освобождение заложников в секторе Газа. С такой речью он выступил на заседании СБ ООН.
Полянский особенно отметил, что убийство Хании — провокационная атака, ведь она была совершена в Тегеране после официального визита главы ХАМАС на инаугурацию нового президента Ирана.
Ранее стало известно, что США, Великобритания и Франция заблокировали предложенный Россией проект заявления СБ ООН для прессы с осуждением убийства главы ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани, который также отметил, что неспособность ООН принимать решения лишь поощряет военные преступления Израиля против палестинского народа и агрессию против других стран Ближнего Востока.
Глава ХАМАС Исмаил Хания погиб от израильского удара в резиденции Тегерана, куда он приехал в качестве официального гостя на инаугурацию президента Ирана Масуда Пезешкиана. При этом сам Израиль отказался брать на себя ответственность.
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«Те, кто стоят за этим политическим убийством, должны были осознавать, насколько опасными могут быть последствия для всего региона. Серьезный удар наносится в первую очередь по направленным на прекращение огня в секторе Газа опосредованным переговорам между ХАМАС и Израилем, непосредственным участником которых был Исмаил Хания», — пояснил первый зампостпреда РФпри ООН.
Ранее стало известно, что США, Великобритания и Франция заблокировали предложенный Россией проект заявления СБ ООН для прессы с осуждением убийства главы ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани, который также отметил, что неспособность ООН принимать решения лишь поощряет военные преступления Израиля против палестинского народа и агрессию против других стран Ближнего Востока.
Глава ХАМАС Исмаил Хания погиб от израильского удара в резиденции Тегерана, куда он приехал в качестве официального гостя на инаугурацию президента Ирана Масуда Пезешкиана. При этом сам Израиль отказался брать на себя ответственность.
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Данил Пономарев