Блинкен предостерег хуситов от продолжения обстрелов в Красном море

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Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил йеменских мятижников-хуситов, что, в случае продолжения атак судов в Красном море, они столкнутся с определёнными последствиями.
«Я не буду здесь рассуждать о том, что может произойти в будущем. Мы просто хотим дать понять: если эти действия со стороны хуситов продолжатся, то они столкнутся с последствиями», — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве.
Американский госсекретарь отметил, что в осуждении нападений хуситов на суда в Красном море к США присоединились более сорока стран. Кроме того, ряд стран также предупредили о последствиях, если подобные нападения будут продолжаться.
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