Восемь человек погибли при обстреле дома на юге Газы

Фото: iStock/e-crow
В результате израильского обстрела дома в городе Рафах на юге сектора Газа погибли восемь человек, передает информацию телеканал Al-Arabiya.
В ответ Израильская оборонная армия начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные захватили контроль над всеми населенными пунктами вдоль границы с Газой и начали авиационные удары по объектам в секторе, включая гражданские. Была также объявлена полная блокада сектора Газа, прекращена поставка воды, продовольствия, электричества, медикаментов и топлива.
Читайте также:
Блинкен: Поданный в суд ООН иск к Израилю отвлекает от урегулирования кризиса
В секторе Газа убили один процент населения, заявил дипломат от Палестины
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира подразделения ХАМАС и его зама
Артем Кузьмин