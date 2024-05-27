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Блинкен призвал Грузию предпринять меры для «евро-атлантического будущего»

Блинкен: США и ЕС призвали Грузию к отказу от закона об иноагентах
27 мая 2024, 01:19
Фото: iStock/BarashenkovAnton

Фото: iStock/BarashenkovAnton

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Грузию с Днем независимости и призвал власти предпринять необходимые шаги для обеспечения «евро-атлантического будущего», передает РИА Новости.
Политик предупредил, что предстоящие месяцы будут решающими. Отмечается, что США и Европейский Союз требуют от Грузии отказаться от закона об иностранных агентах — Запад угрожает санкциями и прекращением поддержки интеграции.

Ранее власти США объявили о всестороннем пересмотре двустороннего сотрудничества с Грузией в связи с принятием закона об иностранных агентах.



Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем чтении 14 мая. За него проголосовали 84 депутата, против – 30 депутатов.

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#евросоюз
#грузия
#законопроект
#иностранный агент
#санкции
Евродепутат обвинил США в лицемерии
Евродепутат Жувен: украинский конфликт – выгодный для США бизнес
27 мая 2024, 01:45

Фото: iStock/rarrarorro

Евродепутат от Франции Эрве Жувен в интервью «Известиям» обвинил США в лицемерии.
По его словам, конфликт на Украине для США стал «очень выгодным бизнесом, чего не скажешь о Европейском Союзе». Он подчеркнул, что все усилия Запада должны быть направлены на поиск мирных решений.

«Меня пугают некоторые плохо выверенные высказывания, а также некоторые наши действия на Украине. В частности, наличие там инструкторов, в отношении которых не всегда понятно, что отличает их от солдат, участвующих в военных операциях», – сказал он.

Депутат также выразил обеспокоенность тем, что Европа, включая Францию, будет втянута в постепенную эскалацию, которая может привести к наихудшим последствиям.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Европейский Союз за его участие в конфликте на Украине. Политик сказал, что не видит большей безответственности, чем европейская, и что он будет вовлечен в конфликт, не рассчитав, чего это будет стоить.

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Блинкен призвал Грузию предпринять меры для «евро-атлантического будущего»
#европа
#франция
#украина
#сша
#виктор орбан
#венгрия
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На Украине заявили о причастности Зеленского к покушению на Фицо
Соскин: Зеленский причастен к покушению на Фицо
27 мая 2024, 01:39

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло из-за позиции Владимира Зеленского, заявил на своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы. Олег Соскин.
Он также подчеркнул, что покушение на Роберта Фицо было совершено из-за отказа политика предоставить Киеву военную помощь. Соскин заявил, что официальная позиция Киева привела к покушению.

Бывший советник Кучмы считает, что Словакия и Венгрия могут выйти из НАТО. В частности, в связи с угрозами еврокомиссара Оливер Вархели в адрес главы правительства Грузии Ираклия Кобахидзе.

Напомним, что покушение на премьер-министра Словакии произошло в городе Гандлова в 15 мая во время выездного заседания правительства. Преступление совершил писатель Юрай Цинтула, недовольный политикой словацких властей.

Днем ранее стало известно, что Роберт Фицо пройдет медицинское обследование 27 мая.

Ранее администрация больницы заявляла, что состояние здоровья политика улучшилось. Фицо проходит лечение в больнице имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица.

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#украина
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#венгрия
#грузия
#нато
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Орбан рассказал о худшем сценарии с ядерным оружием
Орбан: на Украине могут развернуться худшие сценарии
27 мая 2024, 01:26

Фото: сайт Кремля

В то время как европейские политики считают ядерное оружие сдерживающим фактором, они могут реализовать наихудший сценарий, о котором Запад не думал в начале украинского конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta.
«Европейские политики думают о ядерной бомбе как о тактическом инструменте сдерживания, а не как о чем-то, что действительно следует использовать, но то, о чем они не думают в начале войны, все равно может случиться в конце», – отметил политик.

Также отмечая воинственный настрой в Брюсселе, Орбан подчеркнул, что Европейская комиссия постепенно превращается в военный совет, а Европейский парламент стал военным органом.

Премьер-министр Венгрии также прокомментировал предложение ввести обязательную воинскую повинность в Европейском Союзе, назвав «воплощением безумной идей»,

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия пересмотрит свою роль в НАТО, поскольку не хочет участвовать в потенциальной военной операции альянса на Украине.

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#виктор орбан
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#нато
#еврокомиссия
#украина
#ядерное оружие
#премьер-министр
#евросоюз
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Зеленский посетит Испанию
Премьер-министр Санчес примет Зеленского в Испании 27 мая
27 мая 2024, 00:21

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, 27 мая. Об этом сообщает издание Baron's со ссылкой на испанское правительство.
Украинский лидер будет принят премьер-министром Педро Санчесом в полдень по местному времени (13.00 по московскому времени), после чего политики проведут пресс-конференцию.

Ранее Зеленский записал видео из Харькова, адресованное лидеру США Джо Байдену и президенту Китая Си Цзиньпину. Политик призвал лидеров вышеперечисленных государств поддержать «саммит мира» по Украине, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

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В словах Путина о готовности России к переговорам заметили скрытый сигнал

В США заявили о ключевой роли России в переговорах по Украине
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#харьков
#джозеф байден
#си цзиньпин
#выборы
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Президент Эстонии заявил о необходимости поставить Россию на колени
Президент Эстонии Карис: необходимо поставить РФ на колени
26 мая 2024, 23:55

Фото: iStock/Racide

Главная задача коллективного Запада и Эстонии – остановить российскую военную машину, заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью финского издания YLE.
По его словам, серьезных изменений в Российской Федерации в ближайшее время не произойдет.

«Как сосед России, вы должны готовиться к худшему», – заявил эстонский лидер. .

Карис предположил, что США и Европе придется смириться со многими «российскими лидерами», прежде чем международные отношения изменятся. Но он отметил, что сейчас важной миссией Запада является продолжение санкционного давления, чтобы простые россияне нуждались в переменах.

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить Россию и Путина на колени», – сказал Алар Карис.

Он подчеркнул, что только после этого могут начаться серьезные переговоры по урегулированию кризиса на Украине.

В то же время, когда зашел пошла речь об отправке войск НАТО на Украину, на вопрос о том, отправит ли Таллин свой военный контингент в зону конфликта, президент Эстонии ответил уклончиво.

«Это не мое решение, это даже не решение правительства. Вопрос о размещении войск будет решаться парламентом. Но украинцам не нужны западные войска, им нужно вооружение, прежде всего противовоздушная оборона», – заключает Карис.

Ранее президент Эстонии пообещал, что не будет закрывать границу с Россией. По его словам, Таллин пытается поддерживать контакты с Москвой.

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#европа
#президент
#украина
#поставки
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Зеленский раскрыл место самых тяжелых боев
Зеленский: самые тяжелые бои проходит на покровском направлении
26 мая 2024, 23:34

Наиболее тяжелые бои в зоне специальной военной операции (СВО) идут на покровском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова цитирует издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
По его словам, самые тяжелые бои идут у села Покровское. Украинский лидер подчеркнул, что российские войска также пытаются прорваться в северной части Харьковской области.

Ранее Украина признала потерю позиций на покровском направлении. С таким заявлением выступил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«РФ имеет частичный успех восточнее Евгеньевки», – отметили в ведомстве.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал самые сложные участки фронта для украинской армии. По его словам, это покровское и кураховское направления.

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#всу
#украина
#россия
#вс рф
#днр
#харьковская область
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Швеция ответила на вопрос о праве ВСУ ударять по России западным оружием
Глава Минобороны Швеции: ВСУ имеют право наносить удары по РФ западным оружием
26 мая 2024, 23:25

Фото: iStock/mikdam

Министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью Hallandsposten ответил на вопрос о праве Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Россию западным оружием.
По его словам, Киев имеет право защищаться путем боевых действий, направленных против «территории противника», до тех пор, пока он соблюдает законам о ведении военных конфликтов.

«Швеция поддерживает международное право и право Украины на самооборону», – заявил глава министерства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. По его мнению, стране трудно защищаться, потому что Киев не может атаковать «законные военные цели» в Российской Федерации.

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#всу
#россия
#украина
#киев
#оружие
#удар
#швеция
#нато
#йенс столтенберг
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Премьер Эстонии пожаловалась на невозможность стать генсеком НАТО
Премьер Эстонии обвинила Россию в том, что она помешала ей стать генсеком НАТО
26 мая 2024, 23:02

Фото: valitsus.ee

Премьер-министр Кая Каллас пожаловалась, что Россия помешала ей стать генеральным секретарем НАТО. По словам политика, Москва внесла ее в список разыскиваемых, чтобы подать европейцам сигнал о том, что Каллас является антироссийским провокатором, передает Sputnik.
Как подчеркнула эстонский премьер, Европа располагает силами, которые учитывают подобные ситуации.

«Когда мы говорим о разных должностях на европейском уровне или в НАТО, главный аргумент против меня состоит в том, что я – антироссийский провокатор. Поэтому они внесли меня в этот список, чтобы дать понять, что я их провоцирую», – заявила Каллас.

Ранее правительство Эстонии заявило о возможности отправки военных на Украину для выполнения «задач в тылу».

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#эстония
#нато
#россия
#розыск
#европа
#премьер-министр
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Действующий президент Литвы Науседа лидирует во втором туре выборов
26 мая 2024, 21:57

Фото: iStock/Birute

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа уверенно лидирует во втором туре президентских выборов, набрав 84,96 процента голосов, как сообщила Главная избирательная комиссия после подсчета данных с почти половины избирательных участков.
Его соперница, премьер-министр Ингрида Шимоните, получила 15,04 процента.

По состоянию на 21:00 обработаны результаты с 867 из 1895 участков. В 58 из 60 избирательных округов лидирует Науседа.

Явка во втором туре составила 49,61 процента. Право голоса на этих выборах имели 2,39 миллиона граждан. Президент избирается сроком на пять лет.

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