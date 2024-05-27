Блинкен призвал Грузию предпринять меры для «евро-атлантического будущего»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Грузию с Днем независимости и призвал власти предпринять необходимые шаги для обеспечения «евро-атлантического будущего», передает РИА Новости.
Политик предупредил, что предстоящие месяцы будут решающими. Отмечается, что США и Европейский Союз требуют от Грузии отказаться от закона об иностранных агентах — Запад угрожает санкциями и прекращением поддержки интеграции.
Ранее власти США объявили о всестороннем пересмотре двустороннего сотрудничества с Грузией в связи с принятием закона об иностранных агентах.
Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем чтении 14 мая. За него проголосовали 84 депутата, против – 30 депутатов.
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Ранее власти США объявили о всестороннем пересмотре двустороннего сотрудничества с Грузией в связи с принятием закона об иностранных агентах.
Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем чтении 14 мая. За него проголосовали 84 депутата, против – 30 депутатов.
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Александр Климов