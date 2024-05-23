США могут ввести санкции против политиков Грузии, разрабатывавших закон об иноагентах

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Соединённые Штаты могут ввести санкции против грузинских политиков, которые разрабатывали и продвигали закон об иноагентах. Об этом пишет издание Politico.
Газета уже писала о том, что американские власти подготовили соответствующий законопроект, который может быть представлен в Конгрессе США. Согласно документу, правящая партия «Грузинская мечта», требуя от западных союзников продвижения демократии, одновременно с этим пыталась наладить отношения с Россией и Китаем.
Власти США могут ввести в отношении политиков этой партии санкции. Некоторые из чиновников, а также члены их семьи после этого не смогут получить визы, а их активы будут заморожены.
Ранее, 14 мая, парламент Грузии на фоне массовых протестов принял в окончательном чтении закон об иноагентах. За его принятие проголосовали 84 политика, 30 выступили против. Во время третьего чтения закона выступающие против его принятия граждане скандировали и били ограждения здания парламента.
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Власти США могут ввести в отношении политиков этой партии санкции. Некоторые из чиновников, а также члены их семьи после этого не смогут получить визы, а их активы будут заморожены.
Ранее, 14 мая, парламент Грузии на фоне массовых протестов принял в окончательном чтении закон об иноагентах. За его принятие проголосовали 84 политика, 30 выступили против. Во время третьего чтения закона выступающие против его принятия граждане скандировали и били ограждения здания парламента.
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Анастасия Чинкова