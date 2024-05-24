США ограничат выдачу виз ответственным за принятие закона об иноагентах в Грузии

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Соединённые Штаты приступили к проведению масштабного пересмотра американо-грузинского сотрудничества из-за принятия в Грузии закона об иностранных агентах. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.
«Сегодня я начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией», — сказано в распространенном заявлении главы госдепартамента.Как утверждает Блинкен, Вашингтон выражает надежду, что лидеры Грузии пересмотрят закон с целью «продвижения демократических и евроатлантических устремленияй».
Ранее депутат парламента Грузии от партии «Сила народа» Созар Субари отметил, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о мерах против Грузии из-за принятия закона об иноагентах являются «пустыми и никчемными», США действуют не в интересах народа Грузии.
До этого кврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели, которому премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предъявил обвинения в запугивании, ответил, что его слова вырвали из контекста.
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